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▲王宥忻分享自己20幾歲就創業，更與許多企業家學習經營之道。（圖／王宥忻財富女神 臉書）

「財富女神」王宥忻白手起家，29歲就賺了1億元，後續更是靠著自己的努力擁有10億身家，財富自由的她凡事親力親為，還會在自家農場拿起鐮刀割草有模有樣，還笑曝自己「小時候就在山裡面長大，是個山大王。」 提到去年結束與「翁總」翁承旭12年婚姻，王宥忻說兩人分開後還是好友和工作夥伴，也曾一同現身生日派對，重修舊好的消息頻傳。王宥忻也給出答案：「分開了之後才會更了解自己想要什麼？經歷這過程我覺得我這輩子也不用當財富女神，只要做好翁承旭的老婆就好，現在幸福的不像話。」王宥忻分享很多人都覺得成為億萬富翁遙不可及、離自己很遠，她坦言要成為億萬富翁首先要建立信念，相信自己可以辦得到，她說：「想想看很多成功的人跟我們一樣都曾經是平凡人，甚至處境比我們更慘，但透過相信自己辦得到，碰到挫折時把問題當作墊腳石，讓自己成長。」不吝透過直播經驗傳授行銷的觀念和想法。據了解，王宥忻的人生轉折點是在29歲時，當時9個月賺1億因此翻轉人生，透過網路電商興起的時代浪潮，讓財富翻倍，王宥忻說：「大家可能覺得成為有錢人需要很多運氣，但事實上看別人獲得財富是結果，去探究為何會造就這個結果的『因』才是我們應該要去學習的！以我來說從在20幾歲時就開公司，結識企業家的老闆和他們取經，學習經營之道，並開始各地演講分享財富新知，在那個時期建立廣大的人脈資源，累積各種能量在29歲時機遇來了順應趨勢成就財富。」王宥忻這次破風者學院合作分享如何知識變現，讓人人都可能是財富女神，她表示：「每個報名的學生協助他們找到自己的定位和價值，並創建自己的自媒體通路，成為新商業型態。」此外，王宥忻更直言：「想要成為富人務必學習銷售技能，這裡的銷售不單只是生意上的買賣，包括你的言行舉止讓對方肯定，所以誠信是很重要的，當對方買單你這個人的時候，你賣任何東⻄客戶都願意成交。」