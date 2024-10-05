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▲高市府除了持續要求台電與台水公司加快搶修進度，配合排除搶修電力工程的障礙。(圖／台電提供)

▲熱心民眾及小朋友送愛心飲料給同仁打氣。(圖／台電提供)

山陀兒颱風為高雄帶來嚴重災情，全國停電戶數高達43萬戶，其中僅高雄就佔20萬戶，經高市府連日來協同軍方、外縣市支援人力全力搶修，市長陳其邁連日來密集親赴各地瞭解台電搶修電力的進度，並致電台電董事長、經濟部長，要求台電務必增調人力全面搶修停電戶今(5)日已修復19萬餘戶，仍有9千多戶停電、1千4百多戶停水。高市府除了持續要求台電與台水公司加快搶修進度，配合排除搶修電力工程的障礙，也針對停水停電區域提供緊急民生物資，並派出洗澡車、安排盥洗場所，盡量減低對民眾日常生活的不便。山陀兒颱風從高雄登陸後，破紀錄帶來17級強陣風，導致大規模停電，全國停電戶數高達43萬戶，其中光高雄就佔20萬戶，其中以颱風登陸點附近的林園、大寮區受創最爲嚴重。截至今（5）日下午5點為止，在台電人員努力下，高市停電戶已修復19萬餘戶，仍有9千多戶停電、1千4百多戶停水，影響居民日常生活甚鉅。副市長李懷仁、經發局長廖泰翔今午特別前往台電鳳山區處，關切仁武、大寮、林園等區的停電搶修進度，台電方面則表示已經全力進行搶修，會力拚今日內全數復電。