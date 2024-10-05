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▲大巨蛋國慶晚會，立法院長韓國瑜致詞。（圖／記者陳明安攝，2024.10.05）

▲總統賴清德。（圖／記者陳明安攝）

113年國慶晚會今（5）日晚間6時於台北大巨蛋隆重登場，不僅是大巨蛋啟用之後首度舉辦非體育賽事活動，也是藝人「二姐」江蕙封麥多年後首度復出獻唱。媒體人黃揚明表示，一場國慶晚會，藍綠「愛國」大較勁，但是多數人其實是來看江蕙復出。黃揚明在臉書表示，今晚的國慶晚會，為今年雙十國慶相關慶祝活動揭開序幕，藍營的立法院長韓國瑜身兼慶籌會主委，與執政的總統賴清德身兼民進黨主席兩人在國家認同上相互較勁。韓國瑜不只是致詞內容不斷強調國旗的美好，活動設計上從唱國歌、國旗歌開場，這些都是過去8年民進黨完全執政時期不會看到的場景。甚至連韓國瑜的領帶與襯衫配色，都是國旗元素的紅白藍三色（如圖），他的心思不難理解。韓國瑜與賴清德致詞時同樣呼籲民眾「愛國」，但賴清德特別提及：「我們是一個主權獨立的國家」、「要團結守護國家主權」、「維護民主自由人權的生活方式」，還強調：「中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，再過幾天中華民國要過113歲生日，因此就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，但中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國。」其用意也可理解。黃揚明說，賴清德從進場、致詞到離場，不到10分鐘（精確來說，大約只有8分鐘左右），可以想見他對這場「藍營造的主場」不太習慣。而致詞內容自然也是對「藍營支持者」的喊話。無論如何，賴清德的致詞內容，都比凡提「中華民國」必稱「中華民國台灣」的僑委會委員長徐佳青更有自信，但中華民國比中華人民共和國年紀大的比喻，肯定會引發兩岸政治風波。黃揚明也提到，至於台北市長蔣萬安致詞，介紹秦良丰到場這段是全場最感人的段落。「不過，這場其實多數人只是想看江蕙復出而已，政治人物致詞只有我們這一行的，才會認真。」