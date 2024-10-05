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富邦悍將於8月10日對戰味全龍的保留比賽，延賽至今（5）日在新莊棒球場完成補賽，池恩齊在7局下擊出勝利打點，幫助富邦悍將以3：1擊敗味全龍，生涯首度榮獲MVP。此戰3局開始進入投手戰，雙方比分一直僵持不下，富邦推出陳仕朋續投，整場比賽共投出6.2局未失一分，總計投了89球，直到7局兩出局後退場，第二任投手吳世豪接替登板，遭劉基鴻陽春全壘打狙擊，本季第9轟出爐，幫助味全龍扳平比數，追成1：1平手。富邦悍將7局下發動反擊，申皓瑋擊出安打，並靠短打推進站上得點圈，接著池恩齊敲出安打，幫助富邦以2：1要回領先。8局下，悍將再次發動攻勢，陳真保送後，戴培峰與申皓瑋先後擊出安打，增添保險分，最終富邦悍將就以2分差獲勝。賽後池恩齊榮獲單場MVP，這也是中職生涯初體驗，池恩齊表示：「第一次在這麼多人面前說話，有點發抖，比比賽還緊張，腦袋有點空白。」這也是池恩齊生涯首次登上MVP頒獎台跳舞，他笑說：「好怕被哥哥（吳俊偉）笑。」