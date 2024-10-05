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美國勞工部公布的9月份數據顯示，非農就業人數激增25萬4000人，遠超出預期的15萬人以及8月的15.9萬人，失業率則下降0.1個百分點至4.1％，平均時薪比去年同期上升4％也超出預期，顯示美國就業市場十分強勁。外界多認為美國聯準會（Fed）已不可能於11月再次降息2碼，不過，仍有專家認為聯準會應該繼續大幅降息。超乎預期強勁的9月就業報告，讓有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）表示，這份報告可能關上聯準會再次降息50個基點的大門，使官員們保持在降息25個基點的軌道上。然而，並非所有人都同意這樣的看法。根據《商業內幕》報導，經濟研究諮詢公司萬神殿總經（Pantheon Macroeconomics）表示，非農就業人數的成長不應只看表面，美國勞工部的報告顯示只有62％的企業及時回​​覆，回應比例偏低，萬神殿總經指出通常大企業會較快回覆，換句話說，尚未回覆調查的企業很可能以中小企業居多，而這些小型企業往往更傾向於縮減人力，因此9月就業報告的亮眼數字可能會面臨下修。萬神殿總經表示，根據世界大型企業聯合會（Conference Board）的消費者信心調查以及全美獨立企業聯盟（NFIB）的調查，受訪者都認為第4季的就業市場並不景氣，更加印證了超乎預期強勁的9月就業報告，可能只是一個誤會。因此，萬神殿總經認為聯準會很快將再次降息50個基點，以進一步穩定經濟。