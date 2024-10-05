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▲江蕙雖然事前有點感冒，但今晚復出演出仍完美落幕。（圖／台北市觀傳局提供）

台語天后「二姐」江蕙睽違9年再度登上舞台，獻唱3首歌曲，包括〈甲你攬牢牢〉、〈家後〉、〈甜蜜蜜〉，她表示原本不緊張的，不過一上台看到聽到大家熱烈的掌聲，突然又開始緊張起來，也覺得很感動。而江蕙經歷抗癌之後，嗓音依舊清亮優美，被問到是否有特別保養，她笑說本來就沒有特別保養，因為原本不打算開唱，不過上台前有含八仙果，而她對自己的表現也非常緊張，節目策劃單位寬宏藝術透露，江蕙一下台就隨即詢問，「我剛剛唱得怎麼樣？」聽到全場的稱讚，她還忍不住懷疑。江蕙睽違9年重回舞台，她表示原本其實都不緊張，在台下時還在聊天，不過升上去之後，聽到觀眾熱烈的掌聲，就突然緊張起來，也覺得很感動，且在台上唱到〈甲你攬牢牢〉時也忍不住哽咽，很多本來想說的話都忘了，「我真的很感動，沒想到大家都還記得我。」且直到下台都還在緊張，隨即詢問工作人員，「我剛剛唱得怎麼樣？」即使得到全場肯定，她還忍不住懷疑，很擔心自己的狀況。事實上，江蕙先前曾透露，治療癌症時嗓音受到波及，一度失去聲音，不過今日聽到她再度開金嗓，發現她的歌喉依舊美好清亮，被問到是否有特別保養？她透露自己沒有在保養，因為本來不打算要再開唱，但上台前有特別含了八仙果，最擔心的其實是因為她前一晚沒睡，加上她事前有點感冒，很擔心現場演出會出狀況，所幸她有先吃預防的藥品，最後一切完美落幕。江蕙這次為了國慶開唱也特別興奮，寬宏藝術透露，前天國慶晚會在技術彩排，本來和江蕙沒有關係，但她不斷打電話詢問現場的狀況，之後還直接到現場觀看狀況，就像小孩一樣，在現場到處走來走去，彷彿發現新大陸，如果再加上昨天演唱彩排和今天演出表演，江蕙等於連3天都到台北大巨蛋的舞台報到，且她因為太亢奮，加上為了讓演出更加完美，昨天晚上一路彩排到今天凌晨，幾乎都沒有睡，她提到下台之後最想做的事，就是好好睡一覺。這次演出結束後，江蕙也打算請工作人員吃飯，因為這次製作團隊大多都是情義相挺，大家等到二姐點頭開唱後，在短短1個月的時間內就隨即集結，很多舞台、音響等工作人員原本在國外，為了江蕙一句話，還有許多人買機票回來力挺，甚至變身義工，就是為了江蕙的演出。