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民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押，今（5）日滿一個月。柯文哲支持者「鋼鐵小草」發起「鐵草集結，寧靜舉牌」遊行，下午在海山捷運站召集小草，從土城區一路遊行到台北看守所外，並在抵達台北看守所時，在附近靜坐抗議，晚間更是看到民眾黨立院黨團總召黃國昌、柯文哲妻子陳珮琪身影，偕小草要求司法公正。遊行開始前，民眾黨彰化縣黨部主委張雪如表示，今天不會是第一天，但也不會是最後一天，會一直坐到阿北出來的那一天為止，也再三提醒小草們，現場不喊口號，不要為難警察，等一下在路邊走路時展現最好、最溫柔的一面。張雪如也表示，很多小草看到她已經哭了，「你一哭我就想哭」，並向小草喊話，今天說好不哭，，讓今天是很棒，很溫馨陪伴阿北。柯文哲的妹妹柯美蘭也在現場，她致詞時表示，她感觸非常深刻，內心非常堅定，今天一步步往前走，她非常想念哥哥，想必大家也非常想念柯主席，「司法會還我們清白。」遊行開始後，小草們沿路高喊「司法不公、還我阿北」、「程序要正義、司法要公平」口號，並在抵達台北看守所時，在附近席地而坐。活動從下午4時30分至晚間9時，仍持續進行中。民眾黨發言人李有宜在晚間開啟直播，直播畫面中可見黃國昌、陳珮琪、柯美蘭的身影，且現場仍有不少小草抗議靜坐，在台北看守所外聲援柯文哲，要求司法公正。