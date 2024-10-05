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▲▼澤宏登海豹研究保育中心在YouTube開設直播，24小時轉播水池畫面，讓觀眾可以全天候遠距離觀賞小海豹們的萌樣。（圖／翻攝自臉書粉專「Zeehondencentrum Pieterburen」）

荷蘭彼得比倫（Pieterburen）澤宏登海豹研究保育中心（Zeehondencentrum），在YouTube頻道開設24小時直播，可以隨時看到救援的小海豹，在保育中心水池內生活的可愛身影，而該支直播影片，近期突然在日本爆紅，更被稱之為「海豹幼兒園」，吸引上萬名網友朝聖觀看，眾人全被小海豹的萌樣融化。澤宏登海豹研究保育中心創立於1971年，原先是創始人萊尼哈特（Lenie't Hart）在自家後院挖的小水池，之後規模逐漸擴大，發展成現今超過40位員工的保育中心，主要工作是救助因漁業活動或環境污染而受傷的野生小海報，並照護到能野放回大海。而澤宏登海豹研究保育中心在YouTube開設直播，24小時轉播水池畫面，讓觀眾可以全天候遠距離觀賞小海豹們的萌樣。無論是海豹咬著玩具玩耍或悠哉游泳的樣子，甚至是「直立漂浮」的休息畫面，都被直播鏡頭放送到全球觀眾眼中。目前保育中心內安置11隻小海豹，分別為Sister、Flynn、Keep、Lanny、Bert、Pecan、Juan、Bambi、Plum、Mint以及Appel，每一隻小海豹都有不同的個性。日本網友形容，這根本就是「海豹幼兒園」，並分享到X平台，讓該頻道瞬間爆紅，還有許多繪師特別專門繪製海豹可愛插圖，可見人氣相當高。保育中心為了感謝日本觀眾的支持，不只在官方lG@zeehondencentrum發布道謝影片，更在直播影片及其他社群媒體中加上日文標示，另外也開設捐款功能，讓粉絲能透過頻道遠程投餵，創造可愛的互動，吸引眾多網友關注。