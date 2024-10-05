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▲白冰冰（右）詢問謝雷（左）如何保養身材和嗓音，謝雷豁達表示：「忘記年齡就好！」（圖／民視 提供）

過去曾以一首代表作〈酒國英雄〉而為人熟知的謝雷，近期到白冰冰的綜藝節目《超級冰冰Show》演出，帶來新改編的〈再現酒國英雄〉，而他凍齡的顏值、身材、嗓音，也讓眾人十分訝異，白冰冰更向前擁抱謝雷，大喊：「真是『超越天花板』的大牌，再過幾年就要90歲，很多人都已經要坐輪椅了，84歲謝雷現在演唱還是中氣十足。」謝雷這次演唱新改編的〈再現酒國英雄〉，還穿著35年前的打歌服來到節目中，神奇的是，謝雷的身材和嗓音都與當年無異，讓白冰冰忍不住詢問：「怎麼保養的？」謝雷也智慧十足的回應：「忘記年齡就好！」事實上，謝雷曾創下「橫跨國台語第1個百萬唱片」的記錄，在歌壇活躍了足足60年，堪稱台灣國寶級人物。而熱愛歌唱的謝雷大哥，受訪時更罕見透露了對歌唱的熱愛，坦言自己曾經在開刀麻醉退掉後，醒來第一句話就詢問醫生：「以後還能不能繼續唱歌？」讓醫生氣得回答：「命都快沒有了，還一直惦記著唱歌！」也間接曝光了他演唱60年都不倒退的動力來源。而為了迎接國寶級人物謝雷來到節目中，歌手必巡王子曾瑋中也演唱了〈苦酒落喉〉、還有芒果王子楊哲演唱〈碼頭酒〉、蔡佳麟演唱〈三杯酒〉、唐儷演唱〈今夜的酒杯〉、來自台南的小歌后鍾采穎演唱〈愛人醉落去〉，並與謝雷合唱經典歌曲《父子情深〉，要跟跨足一個世紀的國寶謝雷致敬。