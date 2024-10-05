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▲江蕙重新登上舞台演唱，身穿典雅簡約的全黑褲裝，連續獻唱〈甲你攬牢牢〉、〈家後〉等經典歌曲，最後還選唱鄧麗君的〈甜蜜蜜〉。（圖／台北市觀傳局提供）

▲不只現場觀眾感動地跟著江蕙合唱，許多無法到場的粉絲，也守著直播觀看江蕙登台，眾人一聽到二姐開金嗓，立馬紅了眼眶。（圖／台北市觀傳局提供）

中華民國113年國慶晚會今（5）日在台北大巨蛋登場，最引人注目的環節之一，就是已封麥9年的台語天后江蕙，再度復出登台演唱，她一連獻唱3首經典歌曲，開金嗓的瞬間就讓萬名網友聽哭，紛紛敲碗淚喊：「拜託復出！」江蕙日前才透露，為了對抗病魔進行抗癌療程，連最珍視的嗓音都受到波及。而今日她重新登上舞台演唱，身穿典雅簡約的全黑褲裝，連續獻唱〈甲你攬牢牢〉、〈家後〉等經典歌曲，最後還選唱鄧麗君的〈甜蜜蜜〉，優美的歌聲令全場陶醉，可見天使嗓音並沒有受到太大影響。江蕙封麥9年再度登上舞台，她坦言看到大家真的很感動，在演唱〈甲你攬牢牢〉時還差點唱哭，「今天真的很開心很開心」。江蕙還表示，為了在舞台上待久一點，她特別拜託主辦單位再多唱一首歌，會選擇鄧麗君的〈甜蜜蜜〉，是因為歌曲風格比較快樂、甜蜜，較符合國慶晚會的氣氛。不只現場觀眾感動地跟著江蕙合唱，許多無法到場的粉絲，也守著直播觀看江蕙登台，眾人一聽到二姐開金嗓，立馬紅了眼眶，紛紛留言「江蕙真的是永遠的台灣天后」、「再次聽到二姐開嗓，真的覺得好值得」、「二姐的表演太讓人震撼了」。