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▲北市文山區公所與文山區清潔隊於4日起進行噴藥消毒及孳生源清除作業。（圖／北市衛生局）

▲北市文山區公所與文山區清潔隊於4日起進行噴藥消毒及孳生源清除作業。（圖／北市衛生局）

台北市衛生局今（5）日表示，截至下午5時，台北市累計41例登革熱確診病例，其中境外移入40例，本土病例1例係居住於文山區。疾病管制署5日發布基因定序結果顯示，北市文山區登革熱本土病例與新北市中和及新店區群聚個案定序結果相同，研判來自同一起群聚事件。文山區公所已整合轄區資源，針對文山區確診個案居住地、活動地周遭環境進行病媒蚊密度調查與孳生源清除。由於新北市中和區確診個案曾經於北市文山區確診個案住家附近1.5公里之菜園活動，文山區公所已將該地區列為高風險場域，於現場設立告示牌及警戒線，提醒民眾如非必要應避免進入，防止登革熱疫情擴大。北市衛生局呼籲，如曾經於該地區活動、種菜的民眾，請自我健康監測14天，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉骨骼酸痛、出疹或噁心、腹痛等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師有登革熱高風險地區活動史。北市文山區公所與文山區清潔隊於4日起進行噴藥消毒及孳生源清除作業，噴藥面積1萬8,000平方公尺，清理廢棄物250公斤、積水容器72個。菜園周邊清理廢棄物950公斤，積水容器65個，廢棄輪胎5個，後續亦將持續孳清及噴藥消毒作業。北市衛生局表示，颱風後1週為登革熱防治關鍵期，請民眾持續落實「巡、倒、清、刷」，定期「巡」視居家內外有無積水容器、「倒」空積水容器、「清」 除不必要之容器及「刷」洗容器清除蟲卵，以清除病媒蚊孳生源，避免登革熱於社區蔓延。因近期東南亞國家與國內登革熱疫情風險高，北市衛生局提醒民眾若需長時間在戶外活動或到國內外登革熱流行地區，請務必做好防蚊措施，儘量穿著淺色寬鬆長袖衣褲，並使用經政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，以減少病媒蚊叮咬傳播之風險。防蚊液補充時間視情況而定，若發現周圍有蚊蟲盤旋，則應進行補擦或補噴。登革熱防治相關資訊可至臺北市政府衛生局官網登革熱專區查詢，或致電臺北市防疫專線（02）2375-3782詢問。