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（中央社記者姜宜菁嘉義市5日電）嘉市陳姓女子等27人跟團到克羅埃西亞旅遊，昨天欲離境卻被當地旅行社以未收到台灣的旅行社款項為由，要求每人再付2000歐元，團員墊付後化解危機，已通報品保協會處理。中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁今天接受中央社記者電訪表示，陳姓女子等27人向台灣某旅行社跟團，從台灣到克羅埃西亞旅遊，9月26日出發時抵達航站時才發現，要分別乘坐2家不同航空公司飛機，當時引起部分團員不悅。蕭博仁說，抵達克羅埃西亞後，旅程按既定行程走，但到第9天時，當地接待旅行社以仍未收到台灣的旅行社款項為由，要求每人再付2000歐元（約台幣7萬1000元）現金，團員與旅行社聯繫，得到已匯款的回覆，但最後查證並未付款，團員們只能先行墊付。蕭博仁指出，此團今天已順利抵達維也納，預計7日返台，而團員們擔憂類似事件還會重演，蕭博仁叮囑「一切以平安回國為前提，台灣的旅行社如果還是沒付款，就先刷卡結清，回來再處理」。蕭博仁說，中華民國旅行業品質保障協會已接獲通報立案處理，團員的相關權益應可獲保障。陳女昨天晚間在臉書（Facebook）貼文寫到，驚奇不斷的克羅埃西亞行，第1天坐飛機就被分成2個航班，第9天被丟在古城區，旅行社的遊覽車不來載，要求每人再付2000歐元現金；同時向蕭博仁發訊息求救。陳女隔了7個小時再貼文回報，由同團沈醫生墊付，總算可以走了，結果飛往維也納的班機再度被拆成2航班。（編輯：郭諭儒）1131005