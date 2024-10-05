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TPBL 夢想方城獅熱身賽臺中戰，今（5） 日在臺中洲際迷你蛋正式開打，福爾摩沙夢想家對上新北中信特攻隊，最終比數107：94夢想家擊退新北中信特攻。這一場比賽夢想家洋將貝奇狂砍37分，中華隊歸化球員高柏鎧攻下了17分。第一節兩隊展現了高得分效率，進攻節奏相當流暢。夢想家由林俊吉主控全場，串聯起球隊攻勢，多次送出關鍵助攻，幫助隊友得分。貝奇(Beau Beech)則在外線表現搶眼，接連命中關鍵三分，為夢想家奠定領先基礎。雙方緊咬比分，第一節以30:30平手。比賽進入第二節雙方進入僵持階段，但貝奇率先命中三分，帶領夢想家重新取得領先。夢想家堅固的防守，讓對手難以突破，並在中場結束前以57:40領先。第三節貝奇和阿吉再多次命中外線，讓夢想家保持兩位數的領先。即使新北特攻不斷嘗試縮小差距，夢想家穩健的進攻和防守掌握了比賽的節奏。第四節，夢想家以86:74保持優勢。貝奇再度命中關鍵三分球，並帶領球隊穩定控制比賽節奏，最終以107:94贏得比賽。貝奇全場表現亮眼，展現出他作為球隊核心的實力。夢想家教練皮爾曼(Jamie Pearlman)在賽後記者會中表示：「今日比賽的關鍵在於第二節的防守調整，這改變了比賽的節奏。我們的命中率也非常高，這讓我們得以保持領先並控制比賽。」首次在亞洲加入職業比賽、今晚21投12中拿下37分的貝奇也表示：「我很開心能待在這麼棒的球隊，來到夢想家練球已經有兩周了，這裡的氣氛和團隊合作都讓我感到非常喜歡。未來我的目標是希望能更多地幫助球隊，為球隊貢獻自己的力量。」