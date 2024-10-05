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以色列持續針對黎巴嫩首都貝魯特猛烈轟炸，之前就有消息傳出，以軍此舉意在「清除」納斯魯拉（Hassan Nasrallah）的潛在接班人，包括被視為真主黨最有可能繼任領袖人選之一的薩菲丁（Hashem Safieddine）。而黎巴嫩安全部門今（5）日透露，薩菲丁從昨天開始就已失聯，真主黨則尚未回應薩菲丁是否已經喪生。綜合外媒報導，薩菲丁就是以色列鎖定要斬首的真主黨可能繼任領袖人選之ㄧ，而在以軍週五針對貝魯特南郊猛烈轟炸後，黎巴嫩安全部門表示，薩菲丁已經失聯。薩菲丁是納斯魯拉的堂兄弟，曾擔任真主黨執行委員會主席，也曾在1980年代與納斯魯拉一起赴伊朗學習，被視為真主黨最有可能的接班領導人。一名以色列軍事官員今日向《法新社》透露，以色列國防軍正在準備對伊朗展開報復，時間點很可能就落在7日。一年前的10月7日，哈馬斯血腥奇襲以色列，拉開了持續一年的軍事衝突的序幕，因此以軍也將選在這時間點，於各戰線加大攻擊力道。