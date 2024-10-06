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彰化地檢署查出，彰化縣無黨籍議員詹木根在擔任彰化永靖鄉長時，涉嫌勾結開發業者、護航綠能廠商，時任鄉長的詹木根以及前永靖鄉公所主秘林女到案後，訊後遭檢方聲押獲准。台灣彰化地方檢察署今晚發布新聞稿說明，彰化地檢署檢察官陳鼎文，查出詹木根在擔任永靖鄉長時，與時任永靖鄉公所主任秘書林女，共同勾結開發業者，涉嫌護航特定綠能廠商，檢方昨天上午前往5處進行搜索，通知詹木根等19人到案說明。檢方指出，部分人員遭檢方諭知具保新台幣10萬元至40萬元，至於詹木根與林女，則因涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之貪污治罪條例收受賄賂等罪嫌重大，檢察官諭知當庭逮捕後，今天向台灣彰化地方法院聲請羈押禁見獲准。根據彰化縣議會網站資料，以無黨籍參選議員的詹木根，曾任永靖鄉公所主任秘書以及永靖鄉第17及18屆鄉長，民國111年首次參選彰化縣議員就以8210票當選。（編輯：龍柏安）