實境綜藝秀《原子少年2》，今（5）日迎來第7集，本集持續讓李千娜擔任流星導師，更延續上週的賽制「宇宙大爆炸」，將每個星球打散，重新排列，希望能藉此激發少年們的爆發力，回顧上集，鑽石星球、天狼星，以及風行者已經完成演出，分別獲得60分、77.5分，以及61.5分；而新的一集中，由重組的克卜勒、晨之星，以及小行星帶來精彩演出，其中晨之星的Alex、黃崇峻，更在現場對著李千娜貼身熱舞，讓她本人害羞到逃下台，讓她臉紅表示：「眼睛很會放電。」一臉墜入愛河的小女人模樣也讓全場傻眼。
克卜勒衝釣蝦場培養感情 歐弟笑：還有時間釣蝦
全新的克卜勒，成員由李柏諺、何集美、洪暐、宰宰、黃賀群、李品諺、李定組成，而在今天的舞台上，全員穿著白色系套裝上陣，一出場就讓現場尖叫聲連連，其中李定更是被第二現場的觀眾大讚：「超級性感！」健志也表示：「今天的李定騷氣十足！」並稱讚洪暐作曲、作詞的能力都非常好，而最後分數出爐，克卜勒也獲得73分的好成績。
最後健志開完笑詢問團員是否有一起去吃飯，洪暐表示大家都練舞都會練到11、12點，所以團員們後續都到自己家繼續排練，也表示自己家旁邊有非常厲害的雞肉飯，大家總會一起去品嚐：「不敢說台北最頂，全新北最頂，真的很好吃，在泰山！」讓全場笑翻，其他團員則表示：「你有入股是不是？」後續更表示大家還有去釣蝦，讓歐弟笑稱：「不簡單欸，還有時間去釣蝦。」
晨之星重組後嗨玩遊樂園 對李千娜大放電她害羞了
全新重組的晨之星，新成員分別是陳傳欣、Alex、黃崇峻、呈恩、鄭彫秦、禾雁凱，以及伍承慶，團員們趁著空檔跑到遊樂園去放鬆，不僅大玩拍貼機，更一起搭乘海盜船，不過卻是兩樣情，部分團員驚聲尖叫，也有其他團員一臉淡定，其中鄭彫秦從設施上下來後，因為表示自己全程沒有尖叫，而慘遭其他團員撻伐，節目組更刻意重播了他害怕到閉眼亂喊的畫面，相當逗趣。
而在這次的演出中，晨之星以超強的舞蹈能力獲得讚賞，不過由於唱功還有待加強，也讓整體表現稍嫌美中不足，不過仍獲得71分；後續節目組讓李千娜上台感受少年們的「魅力」，讓Alex、黃崇峻對著李千娜貼身熱舞，沒想到李千娜竟當場臉紅，最後害羞選擇了Alex，更嬌羞表示：「我覺得是目光互相交換的時候，就是他眼睛很會放電。」讓坤達直呼：「這就是來電了！」最後讓李千娜害羞逃下舞台。
全新小行星根本超神組合 全團員興趣全是打電動
另一邊由張鈞嘉、陳俊希、小新、陳彥旭、胡勝銘、BU和至琦一同組成的全新小行星，在練團時打打鬧鬧，感情飛快升溫，而他們共同的興趣竟然正好都是打電動，一起嘻嘻哈哈玩電玩的時光，也讓他們在舞蹈上更有默契，這次演出也備受流星導師李千娜稱讚：「你們的實力真的很堅強，不輸任何人，加油！」歐弟也給予了點到為止的講評：「唱功可以再精準一點，彥旭今天很不錯，像BU一樣皮一點，放開來會更好。」而坤達則是特別點名至琦，表示他的能力非常不錯：「能量很強。」並表示選歌非常精準：「這首歌幫你們加了很多分。」最後小行星也獲得75.5分的好成績。
而根據上一集另外3顆星球的分數，6顆星球也迎來分數揭曉的時刻，這次鑽石星球獲得網路投票最高成績，獲得了總分加分20分的榮譽，總成績出爐，天狼星和小行星獲得91.5分，並列第一，再來則是晨之星89分、克卜勒85分、鑽石星球80分、風行者71.5分，而本集的分數也將和下集的分數做積分，下集也將迎來黑洞，表現不如預期的星球將會有人遭到淘汰。
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
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全新的克卜勒，成員由李柏諺、何集美、洪暐、宰宰、黃賀群、李品諺、李定組成，而在今天的舞台上，全員穿著白色系套裝上陣，一出場就讓現場尖叫聲連連，其中李定更是被第二現場的觀眾大讚：「超級性感！」健志也表示：「今天的李定騷氣十足！」並稱讚洪暐作曲、作詞的能力都非常好，而最後分數出爐，克卜勒也獲得73分的好成績。
最後健志開完笑詢問團員是否有一起去吃飯，洪暐表示大家都練舞都會練到11、12點，所以團員們後續都到自己家繼續排練，也表示自己家旁邊有非常厲害的雞肉飯，大家總會一起去品嚐：「不敢說台北最頂，全新北最頂，真的很好吃，在泰山！」讓全場笑翻，其他團員則表示：「你有入股是不是？」後續更表示大家還有去釣蝦，讓歐弟笑稱：「不簡單欸，還有時間去釣蝦。」
晨之星重組後嗨玩遊樂園 對李千娜大放電她害羞了
全新重組的晨之星，新成員分別是陳傳欣、Alex、黃崇峻、呈恩、鄭彫秦、禾雁凱，以及伍承慶，團員們趁著空檔跑到遊樂園去放鬆，不僅大玩拍貼機，更一起搭乘海盜船，不過卻是兩樣情，部分團員驚聲尖叫，也有其他團員一臉淡定，其中鄭彫秦從設施上下來後，因為表示自己全程沒有尖叫，而慘遭其他團員撻伐，節目組更刻意重播了他害怕到閉眼亂喊的畫面，相當逗趣。
而在這次的演出中，晨之星以超強的舞蹈能力獲得讚賞，不過由於唱功還有待加強，也讓整體表現稍嫌美中不足，不過仍獲得71分；後續節目組讓李千娜上台感受少年們的「魅力」，讓Alex、黃崇峻對著李千娜貼身熱舞，沒想到李千娜竟當場臉紅，最後害羞選擇了Alex，更嬌羞表示：「我覺得是目光互相交換的時候，就是他眼睛很會放電。」讓坤達直呼：「這就是來電了！」最後讓李千娜害羞逃下舞台。
全新小行星根本超神組合 全團員興趣全是打電動
另一邊由張鈞嘉、陳俊希、小新、陳彥旭、胡勝銘、BU和至琦一同組成的全新小行星，在練團時打打鬧鬧，感情飛快升溫，而他們共同的興趣竟然正好都是打電動，一起嘻嘻哈哈玩電玩的時光，也讓他們在舞蹈上更有默契，這次演出也備受流星導師李千娜稱讚：「你們的實力真的很堅強，不輸任何人，加油！」歐弟也給予了點到為止的講評：「唱功可以再精準一點，彥旭今天很不錯，像BU一樣皮一點，放開來會更好。」而坤達則是特別點名至琦，表示他的能力非常不錯：「能量很強。」並表示選歌非常精準：「這首歌幫你們加了很多分。」最後小行星也獲得75.5分的好成績。
而根據上一集另外3顆星球的分數，6顆星球也迎來分數揭曉的時刻，這次鑽石星球獲得網路投票最高成績，獲得了總分加分20分的榮譽，總成績出爐，天狼星和小行星獲得91.5分，並列第一，再來則是晨之星89分、克卜勒85分、鑽石星球80分、風行者71.5分，而本集的分數也將和下集的分數做積分，下集也將迎來黑洞，表現不如預期的星球將會有人遭到淘汰。
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