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▲現場人員圍在車旁查看損傷狀況，還有人伸手指向車身。（圖／翻攝自香港01）

澳門一名男童近日疑似在參觀超跑車展時，不慎撞凹正在展覽的一輛「Aston Martin One-77」，該車全球限量77輛，每輛要價大概300萬美元、約新台幣9685萬元，可以看見現場人員在車旁查看，男童母親緊張地與現場人員交涉，而闖禍的男童則躲在母親身後，似乎也知道大事不妙。根據《香港01》報導，澳門永利的展覽廳目前正在舉行「2024永利臻典夢幻超跑展」，展出車輛包括Pagani Huayra R、Lamborghini Veneno Roadster等夢幻超跑逸品，參展車輛總值超過新台幣60億元，相當金碧輝煌。而有網友在社群網路發文並附上照片透露，一位男童於本週四在展覽現場似乎撞凹了一輛「Aston Martin One-77」，數位現場人員圍在車旁查看損傷狀況，還有人伸手指向車身。爆料網友透露，事發後男童母親與現場人員交涉，隨後負責人也到場，男童父親與對方移動到其他地區洽談，最後更連警察都到了。但爆料網友也表示，事發後該輛「Aston Martin One-77」被圍得水泄不通，所以他也不確定車子到底具體狀況是怎樣，也不知道男童父親與展覽負責人有沒有達成協議。無論如何，男童闖禍是肯定的，網友紛紛留言笑稱，「喜提新車」、「他只是個孩子呀」、「怪獸家長可能會說都是展覽場地方的錯」、「自己孩子不教好，就等社會教」。