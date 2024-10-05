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今年觀光署目標國際觀光客來台人次破千萬，今（5）日觀光署長周永暉表示，截至9月國際旅客已接近600萬人次，會持續往前力拚達標，也期望透過國旅觀光產值補國際市場，並希望明年觀光預算能增加。疫後觀光力拚復甦，今年目標國際觀光客來台人次破千萬，周永暉今表示，截至9月已接近600萬人次，今年千萬人次目標不變，只是他也坦言，今年挑戰真的很高，郵輪班次、飛機航班不夠，0403花蓮地震又重創觀光，4月到6月花蓮就有54萬人次取消觀光行程，因此期望國旅目標達2億人，利用國旅觀光產值補國際市場。周永暉透露，明年來台旅客目標也是千萬人次，且2025年世界博覽會將在大阪舉行，期望藉此吸引旅客、轉機客來台遊玩，再前往日本，明年世界露營大會、賞鳥大會也將在台舉行。在泰國入境旅客數大於出境旅客數，周永暉認為，是因為泰國宣傳預算是台灣7倍，觀光署也希望每年能持續增加2到3億元的國際宣傳預算，到2028年總計增加10億元。