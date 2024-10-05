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▲王國明校長回憶錄今日舉行新書發表會，產官學界近百人參與。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.5)

▲王國明校長回憶錄今日舉行發表會，他說要將40年來在工業工程領域的管理經驗分享各界。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.5)

臺灣教育界第一位工業工程博士、元智大學創校校長王國明，今日在台中福華大飯店舉行「王國明校長回憶錄」新書發表暨感恩茶會，產官學界近百人參與。王國明表示，服務台灣工業工程的產官學界達40年經驗，希望藉此回憶錄有系統的整理分享各界。新書發表會現場貴賓雲集盛會，共襄盛舉，致詞貴賓包括中國工業工程學會范書愷理事長、東海大學詹家昌副校長、靜宜大學林思伶校長、國立勤益科技大學陳坤盛前校長、技嘉科技製造事業群孟憲明總經理、台灣積體電路公司中國區杜隆欽前總經理、南開科技大學許聰鑫前校長，可謂產官學界的重量級人物齊聚一堂。今年80歲的王校長是臺灣教育界的第一個工業工程博士。自從1975年取得美國堪薩斯州立大學工業工程博士學位返臺，至清華大學工業工程學系服務開始，其後歷任元智大學校長、南開科技大學校長、清華大學科技管理學院創院院長，推動校務創新以及卓越經營管理，在任期間都使校務發展達到高峰，元智大學還是國內首獲國家品質獎的大學。除了春風化雨之外，王校長是中國工業工程學會首屆會士，現任中國生產力中心常務董事兼總顧問，曾任教育部顧問、行政院研考會管制考核處處長以及資訊管理處處長、三屆中國工業工程學會理事長。國國明於2015年退休，在國內工業工程界的產官學界服務經驗，累計達40年之久。他說，撰寫回憶錄是多年來的願望，希望藉以傳承國內產業界、教育界、政府機關經驗，裨益於大學校長、工業工程相關科系老師與學生、企業經營與工業工程從業人員，也希望能夠有助於各機關政策制定與決策管理。