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五月天將赴花蓮舉行演唱會，為花蓮觀光盡一份心力，觀光署也規劃加碼住宿補助，把握機會留住旅客，創造更多觀光效益，若旅客在演唱會前後三日住宿兩晚，再加上演唱會期間住宿一晚，最高有望獲得3500元的補助。天團五月天在0403花蓮大地震時，先透過唱片公司相信音樂捐款500萬，日前又宣布11月將兌現承諾前進花蓮開唱，要舉辦公益演唱會為受到地震影響的花蓮打氣，除了有多組知名藝人，中信兄弟傳奇老將周思齊也將擔任花蓮的演唱會嘉賓，讓當地商家為之振奮，也有許多粉絲預計在11月要到花蓮旅遊。為了把握大批遊客到訪，觀光署署長周永暉表示，除原有每月每位自由行遊客，入住花蓮每房每晚可享1000元折扣外，演唱會前三天及後三天，若有入住兩晚，第一晚補助1000元、第二晚補助1500元，另演唱會期間住宿，也有補助一晚1000元，合計最高可領到3500元補助，詳細內容待政院確認後將公布。