NBA新球季即將開打，季前熱身賽第二天賽事也在今（6）日上午7時登場，金州勇士隊將迎戰洛杉磯快艇，去年冠軍波士頓塞爾提克跟丹佛金塊隊將於晚間10時出賽，進行「背靠背」大戰。5日賽事由洛杉磯湖人出戰明尼蘇達灰狼，灰狼以124:107贏球，塞爾提克以107:103擊敗金塊。此外，NBA開季將於10月22日開打，《NOWnews今日新聞》也整理相關轉播資訊跟賽程給讀者。
NBA熱身賽賽程表：
10/6
07:00 金州勇士 出戰 洛杉磯快艇
22:00 波士頓塞爾提克 出戰 丹佛金塊
NBA新賽季即將開打 勇士能否找回冠軍
今年NBA的開幕戰定在10月22日。東區的對戰組合是紐約尼克對上波士頓塞爾提克，西區則是洛杉磯湖人對陣明尼蘇達灰狼，去年西區冠軍達拉斯獨行俠，也進行補強，金州勇士上賽季未能打進季後賽，以西區第10種子止步附加賽。
今年夏天球隊作出諸多補強希望強化陣容，勇士季後補進不少即戰力，美媒分析，整體陣容變得更年輕，但立竿見影的效果有限，Curry依舊得獨挑大樑，須找出球隊的第2得分點，才能有機會晉級季後賽。
NBA熱身賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA熱身賽可至有線電視收看第 72 台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Paㄢss以及，Line Today 等直播平台。
NBA熱身賽直播轉播資訊：
電視轉播：
緯來體育台、MOD愛爾達體育台
線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
NBA賽程表
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NBA熱身賽賽程表：
10/6
07:00 金州勇士 出戰 洛杉磯快艇
22:00 波士頓塞爾提克 出戰 丹佛金塊
NBA新賽季即將開打 勇士能否找回冠軍
今年NBA的開幕戰定在10月22日。東區的對戰組合是紐約尼克對上波士頓塞爾提克，西區則是洛杉磯湖人對陣明尼蘇達灰狼，去年西區冠軍達拉斯獨行俠，也進行補強，金州勇士上賽季未能打進季後賽，以西區第10種子止步附加賽。
今年夏天球隊作出諸多補強希望強化陣容，勇士季後補進不少即戰力，美媒分析，整體陣容變得更年輕，但立竿見影的效果有限，Curry依舊得獨挑大樑，須找出球隊的第2得分點，才能有機會晉級季後賽。
NBA熱身賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA熱身賽可至有線電視收看第 72 台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Paㄢss以及，Line Today 等直播平台。
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緯來體育台、MOD愛爾達體育台
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