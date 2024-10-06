NBA新球季即將開打，季前熱身賽第二天賽事也在今（6）日上午7時登場，金州勇士隊將迎戰洛杉磯快艇，去年冠軍波士頓塞爾提克跟丹佛金塊隊將於晚間10時出賽，進行「背靠背」大戰。5日賽事由洛杉磯湖人出戰明尼蘇達灰狼，灰狼以124:107贏球，塞爾提克以107:103擊敗金塊。此外，NBA開季將於10月22日開打，《NOWnews今日新聞》也整理相關轉播資訊跟賽程給讀者。

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NBA熱身賽賽程表：

10/6

07:00 金州勇士 出戰 洛杉磯快艇

22:00 波士頓塞爾提克 出戰 丹佛金塊


NBA新賽季即將開打　勇士能否找回冠軍

今年NBA的開幕戰定在10月22日。東區的對戰組合是紐約尼克對上波士頓塞爾提克，西區則是洛杉磯湖人對陣明尼蘇達灰狼，去年西區冠軍達拉斯獨行俠，也進行補強，金州勇士上賽季未能打進季後賽，以西區第10種子止步附加賽。

今年夏天球隊作出諸多補強希望強化陣容，勇士季後補進不少即戰力，美媒分析，整體陣容變得更年輕，但立竿見影的效果有限，Curry依舊得獨挑大樑，須找出球隊的第2得分點，才能有機會晉級季後賽。

NBA熱身賽直播哪裡看？

2024-2025年的NBA熱身賽可至有線電視收看第 72 台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Paㄢss以及，Line Today 等直播平台。

NBA熱身賽直播轉播資訊：

電視轉播：

緯來體育台、MOD愛爾達體育台

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愛爾達ELTA.TVHami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。

NBA賽程表

▲當被問到在2024-25賽季與獨行俠交手時，要怎麼去防自己12年的老隊友Klay Thompson時，勇士明星大前鋒Draymond Green表示，自己會和Kobe Bryant在奧運會上一樣，朝對方胸口狠狠撞上去。（圖／美聯社／達志影像）
▲當被問到在2024-25賽季與獨行俠交手時，要怎麼去防自己12年的老隊友Klay Thompson時，勇士明星大前鋒Draymond Green表示，自己會和Kobe Bryant在奧運會上一樣，朝對方胸口狠狠撞上去。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士小將Brandin Podziemski新秀賽季表現不俗，也順利入選年度新秀第一隊，而勇士老闆Joe Lacob稍早受訪時談到Podziemski，他則是給予其高度肯定，並表示球隊認為他將來能成為一名全明星等級的球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士小將Brandin Podziemski新秀賽季表現不俗，也順利入選年度新秀第一隊，而勇士老闆Joe Lacob稍早受訪時談到Podziemski，他則是給予其高度肯定，並表示球隊認為他將來能成為一名全明星等級的球員。（圖／美聯社／達志影像）

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