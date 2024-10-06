塔羅占卜師Princess分享12星座本周運勢（10月6日至10月12日）。
🟡牡羊座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周感情方面如果有心的話動作要快，否則人家跑了。工作上小心有小人，讓你出局；感情上對方還有其他對象。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周小心壓力大，但是你給人家的壓力也不小，尤其是因為你的完美主義作祟，要求太高。工作上有點一無所獲；感情上小心變成絕緣體。
🟡雙子座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周感情方面雖然你非常努力，但是對方還有其他對象。工作上有點困難，你還是可以找到方向；感情上小心對方心不在焉。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周要注意周遭是不是有人已經對你不爽了，有點小人的味道喔！工作上容易出問題，被找麻煩；感情上有劈腿問題，被找麻煩。
🟡獅子座
本周運勢重點，感情、工作。
這周感情方面你可能會感覺到狀況很多，另外對方身邊的誘惑太多了。工作上問題多；被找麻煩感情上有潛在的劈腿危機。
🟡處女座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面問題多而且關係狀況不佳，你可能會有劈腿問題。工作上狀況很糟糕，只能另外找機會；感情上對方有點不愛你了。
🟡天秤座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周非常積極認真，狀態非常穩定、上軌道。工作上充滿熱忱；感情上要適時關心對方的心情。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周感情方面對方看起來不會是爛桃花，可以考慮給機會；感情上有點被動。
🟡射手座
本周運勢重點，日常。
這周感情人際方面小心衝突、吵架，要圓融一點。工作上有點壓力；感情上對方可能被你傷到，小心吵架。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、日常。
這周事情雖然穩定但有點不知道下一步怎麼做，要釐清頭緒。工作上有點沒有方向；感情上對方可能有點想離開。
🟡水瓶座
本周運勢重點，日常。
這周身邊有些火能量，但不影響你，另外注意人際上感受不好。工作上你的感覺會有點糟；感情上小心吵架、分手
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作
這周需要防範小人，要靈活一點。工作上小心身邊的人失望而離開；感情上小心對方劈腿或是你自己。
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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周感情方面如果有心的話動作要快，否則人家跑了。工作上小心有小人，讓你出局；感情上對方還有其他對象。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周小心壓力大，但是你給人家的壓力也不小，尤其是因為你的完美主義作祟，要求太高。工作上有點一無所獲；感情上小心變成絕緣體。
🟡雙子座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周感情方面雖然你非常努力，但是對方還有其他對象。工作上有點困難，你還是可以找到方向；感情上小心對方心不在焉。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周要注意周遭是不是有人已經對你不爽了，有點小人的味道喔！工作上容易出問題，被找麻煩；感情上有劈腿問題，被找麻煩。
🟡獅子座
本周運勢重點，感情、工作。
這周感情方面你可能會感覺到狀況很多，另外對方身邊的誘惑太多了。工作上問題多；被找麻煩感情上有潛在的劈腿危機。
🟡處女座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面問題多而且關係狀況不佳，你可能會有劈腿問題。工作上狀況很糟糕，只能另外找機會；感情上對方有點不愛你了。
🟡天秤座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周非常積極認真，狀態非常穩定、上軌道。工作上充滿熱忱；感情上要適時關心對方的心情。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周感情方面對方看起來不會是爛桃花，可以考慮給機會；感情上有點被動。
🟡射手座
本周運勢重點，日常。
這周感情人際方面小心衝突、吵架，要圓融一點。工作上有點壓力；感情上對方可能被你傷到，小心吵架。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、日常。
這周事情雖然穩定但有點不知道下一步怎麼做，要釐清頭緒。工作上有點沒有方向；感情上對方可能有點想離開。
🟡水瓶座
本周運勢重點，日常。
這周身邊有些火能量，但不影響你，另外注意人際上感受不好。工作上你的感覺會有點糟；感情上小心吵架、分手
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作
這周需要防範小人，要靈活一點。工作上小心身邊的人失望而離開；感情上小心對方劈腿或是你自己。
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