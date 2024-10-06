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總統賴清德昨日於國慶晚會致詞時提及，最近鄰居中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，而再過幾天，中華民國就要過113歲生日，就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的「祖國」，此番話也引發熱議。對此日籍資深媒體人矢板明夫表示，賴清德近來金句連發，講得習近平啞巴吃黃蓮，有苦說不出，而這次拿出113歲和75歲之說，讓對岸難以反駁，且哪有小輩兒天天對「長輩」吹鬍子瞪眼，要求長輩認祖歸宗的道理？賴清德於國慶晚會上致詞除搬出113歲和75歲之說外，還強調「如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，用詞要精準，切勿用祖國兩字，對不對？」對此矢板明夫表示，​幾天前，中國國慶有許多台灣藝人表態，發出「祝福祖國生日快樂」之類的貼文內容，讓很多人看了很氣憤，而賴這段話應該是講給那些藝人聽的，雖然理解每個人都有各自的難言之隱，也尊重每一個國民的選擇，但還是希望大家能夠認同自己的國家、熱愛自己的國家、緊緊團結在一起、共同珍惜台灣來之不易的民主和自由。矢板明夫認為，總統賴清德最近金句連發，發言不但擲地有聲，而且打蛇專打七吋，講得習近平啞巴吃黃蓮，有苦說不出，上一次講到中國應該向俄羅斯要回歷史上被侵佔走的土地，搞得中國外交部內部雞飛狗跳，至今都沒做出反駁。矢板明夫說，賴清德此次的113歲和75歲之說，也是讓對岸難以反駁，而中國自古講究長幼有序，哪有小輩兒的天天對「長輩」吹鬍子瞪眼，要求長輩認祖歸宗的道理？