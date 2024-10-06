2024興富發登峰造極青年籃球邀請賽，雖然受到颱風影響休兵兩天，不過最終日的表演賽為賽會畫下圓滿句點，相約明年見。明星運動會成員組成的明星藍隊對上由退休國手組成的明星白隊，明星白隊術業有專攻，薑是老的辣，以65：50輕鬆贏球。
表演賽前邀來許多團體進行「公益歡唱、登峰造極」活動，包括國際扶輪3521第四分區、台北市青青合唱團、台北市社區褓母發展協會、 華山扶輪社、興富發棒球隊等團體，共約300人，一同演唱「台北的天空」與「明天會更好」等兩首勵志歌曲，現場相當溫馨感人。
老國手洪濬哲為比賽開球，由明星白隊，此次主辦單位中華文化教育暨體育交流促進會秘書長李玉龍，與明星藍隊藝人于成炘進行跳球。
明星白隊尚韋帆17分最多，邱啟益12分次之，明星藍隊黃宏軒13分最高，彭尊8分。明星白隊來了位最年輕的國手，現今效力台啤桃園雲豹的高錦瑋，到場為老大哥們送水，幫忙撿球，成了全台灣最會打球的「球隊小弟」。
大專男子組，國立體大守住9分領先，最終以66：63險勝臺灣藝大，「微笑射手」林睿軒砍進最高的16分，他在今年的興富發登峰造極青年籃球賽，不僅找回了該有的3分球投籃水準，也找回了笑容。
輔仁大學在第4節前4分鐘讓政治大學1分未得，領先到9分，最終以67：64險勝，未全力出擊的政大在今年興富發登峰造極青年籃球賽只贏了菲律賓中央大學，先後敗給臺灣師大與輔仁大學。
大專女子組，雖然臺灣科大以46：62不敵馬來西亞國家隊，在這次興富發登峰造極青年籃球賽3戰皆北，不過對臺科總教練陳忠誠來說，至少新的UBA球季得要煩惱誰先發誰上場的問題了，不用擔心只餘5球員，臺科今天登錄滿額的12名球員。
文化大學原本禁區就佔優勢，在蕭豫玟「降級打球」的幫助下，讓臺灣師大無力招架，終場文化以86：62大勝。郭虹廷與蕭豫玟的組合，就包辦38分與19籃板，郭虹廷27分與7籃板，蕭豫玟11分與12籃板，曾萱儀攻下全隊次高的15分。臺師林品妤17分，古寶誼13分。
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老國手洪濬哲為比賽開球，由明星白隊，此次主辦單位中華文化教育暨體育交流促進會秘書長李玉龍，與明星藍隊藝人于成炘進行跳球。
明星白隊尚韋帆17分最多，邱啟益12分次之，明星藍隊黃宏軒13分最高，彭尊8分。明星白隊來了位最年輕的國手，現今效力台啤桃園雲豹的高錦瑋，到場為老大哥們送水，幫忙撿球，成了全台灣最會打球的「球隊小弟」。
大專男子組，國立體大守住9分領先，最終以66：63險勝臺灣藝大，「微笑射手」林睿軒砍進最高的16分，他在今年的興富發登峰造極青年籃球賽，不僅找回了該有的3分球投籃水準，也找回了笑容。
輔仁大學在第4節前4分鐘讓政治大學1分未得，領先到9分，最終以67：64險勝，未全力出擊的政大在今年興富發登峰造極青年籃球賽只贏了菲律賓中央大學，先後敗給臺灣師大與輔仁大學。
大專女子組，雖然臺灣科大以46：62不敵馬來西亞國家隊，在這次興富發登峰造極青年籃球賽3戰皆北，不過對臺科總教練陳忠誠來說，至少新的UBA球季得要煩惱誰先發誰上場的問題了，不用擔心只餘5球員，臺科今天登錄滿額的12名球員。
文化大學原本禁區就佔優勢，在蕭豫玟「降級打球」的幫助下，讓臺灣師大無力招架，終場文化以86：62大勝。郭虹廷與蕭豫玟的組合，就包辦38分與19籃板，郭虹廷27分與7籃板，蕭豫玟11分與12籃板，曾萱儀攻下全隊次高的15分。臺師林品妤17分，古寶誼13分。