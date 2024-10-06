我是廣告 請繼續往下閱讀

2024興富發登峰造極青年籃球邀請賽，雖然受到颱風影響休兵兩天，不過最終日的表演賽為賽會畫下圓滿句點，相約明年見。表演賽前邀來許多團體進行「公益歡唱、登峰造極」活動，包括國際扶輪3521第四分區、台北市青青合唱團、台北市社區褓母發展協會、 華山扶輪社、興富發棒球隊等團體，共約300人，一同演唱「台北的天空」與「明天會更好」等兩首勵志歌曲，現場相當溫馨感人。老國手洪濬哲為比賽開球，由明星白隊，此次主辦單位中華文化教育暨體育交流促進會秘書長李玉龍，與明星藍隊藝人于成炘進行跳球。明星白隊尚韋帆17分最多，邱啟益12分次之，明星藍隊黃宏軒13分最高，彭尊8分。明星白隊來了位最年輕的國手，現今效力台啤桃園雲豹的高錦瑋，到場為老大哥們送水，幫忙撿球，成了全台灣最會打球的「球隊小弟」。大專男子組，輔仁大學在第4節前4分鐘讓政治大學1分未得，領先到9分，最終以67：64險勝大專女子組，雖然臺灣科大以46：62不敵馬來西亞國家隊，在這次興富發登峰造極青年籃球賽3戰皆北，不過對臺科總教練陳忠誠來說，至少新的UBA球季得要煩惱誰先發誰上場的問題了，不用擔心只餘5球員，臺科今天登錄滿額的12名球員。文化大學原本禁區就佔優勢，在蕭豫玟「降級打球」的幫助下，讓臺灣師大無力招架，終場文化以86：62大勝。郭虹廷與蕭豫玟的組合，就包辦38分與19籃板，郭虹廷27分與7籃板，蕭豫玟11分與12籃板，曾萱儀攻下全隊次高的15分。臺師林品妤17分，古寶誼13分。