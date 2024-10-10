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▲對於大眾來說，將《吉伊卡哇》的娃娃一起帶出門，也是樂趣之一。（圖／讀者提供）

由日本插畫家nagano創作的《吉伊卡哇 這又小又可愛的傢伙》（下簡稱吉伊卡哇）近來在台灣掀起熱潮，且仔細觀察能發現，《吉伊卡哇》的粉絲的年齡層，從兒童到成年人都有，究竟《吉伊卡哇》的魅力是什麼？有日媒採訪了時下日本女高中生，探詢《吉伊卡哇》的魅力究竟在哪裡。根據《高校生新聞》報導，《吉伊卡哇》是插畫家ナガノ（nagano）在社群平台X（舊稱推特）上更新的漫畫，目前已被改編成單行本及動畫。故事描繪了主角「吉伊卡哇」及其同伴們在稍顯艱辛的世界中，快樂地與朋友們一起努力生活的景象。在吉伊卡哇所居住的世界當中，為了生計是必須得「工作」的，且大多工作都是採取日結的方式，感受得到生活環境相當嚴苛。而工作有十分多種類型，從簡單的除草到伴隨著生命危險的種類，其中最危險的就是要與敵人戰鬥的「討伐」工作，吉伊卡哇的朋友「小八貓」就曾經在討伐工作中差點被敵人吃掉。此外，在故事中常常出現的工作種類「除草」，能夠透過考取「除草檢定」來提高報酬。不過在動畫的其中一集，吉伊卡哇因為未能通過除草檢定，因此重新再挑戰。喜歡小八貓的高三生小惠（化名）表示，吉伊卡哇等待檢定成績公布的前一天，小八貓緊張的像在擔心自己的事情一樣，「這樣的樣子實在太可愛了，真的被他的善良吸引住了。」小惠透露，她特別喜歡角色間展現出的友情，「我最喜歡ハチワレ那種為朋友著想的性格。」另一名高三生奈奈（化名）則表示，她的樂趣之一是與同學討論《吉伊卡哇》的劇情一，每當漫畫更新的時候，她就會在下課休息時間問朋友「看最新的一話了嗎？」，並且與朋友們熱烈的討論內容。就如前述所說，《吉伊卡哇》的故事並非只有「可愛」而已，除了必須工作的嚴苛之外，漫畫中還出現了人魚怪物「賽蓮（暫譯）」與島民之間出現紛爭，而將吉伊卡哇他們捲入的橋段，而當中以生命的價值、罪與罰、正義為主題，情節十分「沉重」，成為熱議話題。在這系列的最後一話釋出的隔天，奈奈也與和同學們對情節展開了討論，「有的同學認為是個幸福結局，也有的認為是悲劇結尾。大家一起分享各自的見解真的是很有趣。」除了被漫畫、動畫中的情節感動，或是與同儕朋友討論之外，對於大眾來說，將《吉伊卡哇》的娃娃一起帶出門，也是樂趣之一。高三生Remi（レミ，化名）平常就會帶著小桃鼠的娃娃一起出門，並且幫小桃鼠娃娃跟食物、風景拍照，「帶著出們的時候，周邊的人經常會讚美『好可愛』並和我聊天。在女高中生之間，小桃鼠和小八貓都非常受歡迎。」Remi表示，要蒐集周邊其實並不容易。以定期推出的新商品來看，有時要抽籤才能進入販售店面。「如果抽籤沒中，我就會拜託中籤的朋友幫我買來我非常想要的商品。」報導表示，每個人享受《吉伊卡哇》樂趣的方式都大不相同，不過這也能看得出來，吉伊卡哇吸引人的部分並非只有「可愛」而已，角色或是故事讓大眾深深著迷、無法自拔。