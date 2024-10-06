《靈能的挑戰》的挑戰是近期最夯的一檔全新算命實境節目，有「台版《通靈之戰》」之稱，開播至今已經來到第6集，30位算命老師已經決選出12位準備進入第二階段。而官方最近在第一階段播完之後，官方釋出一段幕後花絮，不少參賽的算命老師都指出拍攝的攝影棚裡面「有很多鬼」，而在比賽過程中，更有許多老師受到磁場干擾因而選錯答案，掀起討論。
--------以下有雷，請斟酌觀看-------
《靈能的挑戰》攝影棚驚傳都是鬼！算命老師集體認證
從製作單位釋出的最新花絮，可以看到有許多參賽的算命老師紛紛表示「我覺得這裡鬼真的是有點多，你們片場真的有點兇」、「除了人很熱鬧以外，那個無形的也很多」、「確實很陰，而且我們剛剛在樓上那個電燈跳停了好幾次」，都指出攝影棚現場似乎存在靈異現象。
值得注意的是，在第一階段的「故」關卡當中，算命老師要從7台計程車中猜出哪一台是節目方的謎底，結果有不只一位感應到3號計程車有異狀，甚至有老師也直言車上有看到一些靈體等等，即便在第一階段15位老師只有3位老師過關，但卻有許多老師答錯都是猜3號計程車，是否有磁場遭到干擾導致誤判，給觀眾留下無限遐想的空間。
遭指車上有鬼計程車司機不以為來！樂觀看待「要跟鬼收錢」
而爆笑的是，當比賽進行當中，不是謎底的6位計程車車主也會在另一個空間聽算命老師怎麼說，當3號計程車不斷被算命老師點名時，也有其他車主搞笑問：「阿你車上是真的很多鬼喔？」事後3號計程車司機接受採訪，對「車上有鬼說」很不以為然地表示：「不會啊，我覺得對我可能有幫助，我等一下帶去打牌。」
車主隨後甚至還開玩笑表示「老師從頭到尾都講我車上有鬼，我等下趕快去按跳表，跟祂們算錢，那一定要算的，是真的有那麼多鬼？」而花絮影片釋出之後，Joeman也轉發表示：「我直到前幾天才知道，我們拍攝的片場是出名的兇」又讓《靈能的挑戰》出現不同的討論話題。
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《靈能的挑戰》攝影棚驚傳都是鬼！算命老師集體認證
從製作單位釋出的最新花絮，可以看到有許多參賽的算命老師紛紛表示「我覺得這裡鬼真的是有點多，你們片場真的有點兇」、「除了人很熱鬧以外，那個無形的也很多」、「確實很陰，而且我們剛剛在樓上那個電燈跳停了好幾次」，都指出攝影棚現場似乎存在靈異現象。
值得注意的是，在第一階段的「故」關卡當中，算命老師要從7台計程車中猜出哪一台是節目方的謎底，結果有不只一位感應到3號計程車有異狀，甚至有老師也直言車上有看到一些靈體等等，即便在第一階段15位老師只有3位老師過關，但卻有許多老師答錯都是猜3號計程車，是否有磁場遭到干擾導致誤判，給觀眾留下無限遐想的空間。
遭指車上有鬼計程車司機不以為來！樂觀看待「要跟鬼收錢」
而爆笑的是，當比賽進行當中，不是謎底的6位計程車車主也會在另一個空間聽算命老師怎麼說，當3號計程車不斷被算命老師點名時，也有其他車主搞笑問：「阿你車上是真的很多鬼喔？」事後3號計程車司機接受採訪，對「車上有鬼說」很不以為然地表示：「不會啊，我覺得對我可能有幫助，我等一下帶去打牌。」
車主隨後甚至還開玩笑表示「老師從頭到尾都講我車上有鬼，我等下趕快去按跳表，跟祂們算錢，那一定要算的，是真的有那麼多鬼？」而花絮影片釋出之後，Joeman也轉發表示：「我直到前幾天才知道，我們拍攝的片場是出名的兇」又讓《靈能的挑戰》出現不同的討論話題。