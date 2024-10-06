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▲參加《靈能的挑戰》算命老師接受採訪時，都紛紛表示攝影棚的現場非常陰且鬼有點多。（圖/IG@Joeman）

《靈能的挑戰》的挑戰是近期最夯的一檔全新算命實境節目，有「台版《通靈之戰》」之稱，開播至今已經來到第6集，30位算命老師已經決選出12位準備進入第二階段。而官方最近在第一階段播完之後，官方釋出一段幕後花絮，--------以下有雷，請斟酌觀看-------從製作單位釋出的最新花絮，可以看到有許多參賽的算命老師紛紛表示，都指出攝影棚現場似乎存在靈異現象。值得注意的是，在第一階段的「故」關卡當中，算命老師要從7台計程車中猜出哪一台是節目方的謎底，，是否有磁場遭到干擾導致誤判，給觀眾留下無限遐想的空間。而爆笑的是，當比賽進行當中，不是謎底的6位計程車車主也會在另一個空間聽算命老師怎麼說，當3號計程車不斷被算命老師點名時，也有其他車主搞笑問：「阿你車上是真的很多鬼喔？」而花絮影片釋出之後，又讓《靈能的挑戰》出現不同的討論話題。，如果你對這類型題材有興趣的話，《靈能的挑戰》每週三、五晚上6點在Joeman的YouTube頻道可以看到；東森超視33頻道則在10月11日起每週五播出，都可以準時收看並且給節目方意見哦！