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自從新冠肺炎疫情爆發後，中國經濟持續低迷，不過在上週，中國政府和央行推出了一系列的救市政策，讓中國股市進入「瘋狂上漲」模式。不過日本資深媒體人矢板明夫指出，這一連串救市政策無視三中全會，也無視政治局，顯然三中全會和政治局會議完全被架空，而這次為了救市，沒有去解決中國真正的問題，「當藥效過去，很可能只會更糟」。矢板明夫在臉書上發文表示，自9月下旬開始，中國股市突然進入瘋狂上漲模式。在中國微信群當中，無論是關心養生的、佛經的，都在談論炒股。他指出，這次股市猛漲，緣於中國政府和央行推出的一系列救市政策，「力道之大，前所未有。不過我認為，這是以破壞中共明面上的政治規則作為代價的。」矢板明夫表示，今年7月15日到18日，中共召開了確定今後幾年經濟政策的三中全會，按照中共的組織結構，三中全會定下來的方針，黨中央和全國都要執行。但只過了兩個月，現在這一連串救市措施，卻實際上否定了三中全會的決策。不僅如此，這次救市實際是從9月23日開始的。但9月26日，中共中央才召開政治局會議，也就是說「根本無視三中全會，也無視政治局。」矢板明夫進一步表示，過去雖然中共是一黨專政，習近平是個人獨裁，「但大家會演一演。這次完全將三中全會和政治局會議架空，把重要的會議當作兒戲。」他引用了老子名言「治大國如烹小鮮」，指出治國應該謹慎，讓火候恰到好處。不能亂動，不能擾民。「但習近平治國，卻像『治大國如烙大餅』，已經出現數次毫無前兆的180度翻轉政策。上一次是疫情，從全面封城，到一夜之間完全放任。這一次是股市。」矢板明夫分析，這次為了救市，沒有去解決中國真正的問題，只是讓大量貨幣流入市場。「就像是讓有糖尿病、高血壓、心臟病的病人突然吸毒提神。當藥效過去，身體可能更糟糕。」他進一步指出，這次的政策市，政府投入資金的金額、時間、節奏等等，都是只有決策者知道的秘密。決策者和一般股民之間，存在巨大的資訊不對等。矢板明夫最後質疑，事先知道資金走向消息的人可以將自己立於不敗之地，但這一波散戶把身家性命的錢投入股市，恐怕都會被牢牢套住。這也將引發更大的民怨，「到時候不但經濟救不起來，中國的社會治安等各種問題也會大規模湧現」。