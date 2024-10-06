我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人明星前鋒「詹皇」LeBron James罕見駁斥媒體報導！此前ESPN知名記者Ramona Shelburne稱James來到湖人是因為看到這支球隊對Kobe Bryant的待遇，他對此嗤之以鼻，直言自己是為了和湖人老闆Jeanie Buss幫助湖人再次奪冠，才選擇加入紫金軍。Shelburne此前在報導中稱，James在2018年以自由球員身份加盟湖人的部分原因是他們照顧了Kobe的最後幾個賽季，讓他有尊嚴的結束生涯。James喜歡為業內指標性的球隊效力，正如他喜歡它對待指標性球員的方式一樣。對此，James暗諷報導不實，在社群網站上發了一頂帽子的圖案，而在俚語中，cap當名詞有「謊話」的意思，他寫道：「我來湖人是因為我想幫助Jeanie贏得總冠軍，把榮耀帶回湖人，並看到我的家人在南加州開花結果。我為什麼要根據別人的待遇來做決定。」James來到洛杉磯後幫助湖人在2020年拿下總冠軍，並多年保持頂級球星的水準，在2023-24賽季，他出戰71場，場均可繳出25.7分7.3籃板8.3助攻1.3抄截的數據。今年夏天James和湖人續簽一紙2年1.04億美元（約合台幣33.8億元）的合約，表達了他想終生留在這支球隊的意願，在換了新帥JJ Redick，他們能否在新賽季再次衝擊冠軍，外界都在期待。