AirPods買了5年才知道的秘密！藍牙耳機現在基本上已經成為不少人買手機必定會一起買的配件商品，尤其台灣使用iPhone的用戶眾多，其AirPods的銷量也是嚇嚇叫等級。而近日，就有網友分享自己買了AirPods多年之後，無意間發現包裝的底部竟然有「附贈充電線」，貼文引來8000人朝聖瘋傳，引爆討論話題。
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「賺爛了賺爛了！原來AirPods盒子裡是真的有藏充電線，幸好我沒有把這些盒子丟掉TAT！我直接從充電線貧民戶變成充電富翁」只見該網友過去幾年買了多組AirPods，沒想到逐一把盒子拆開，掀起底部之後發現都有附贈一條充電線，令人感到相當驚喜。
貼文曝光後，吸引超過8000名網友按讚及轉傳，不少人紛紛回應「天阿！Threads帶我找到一條免費的充電線」、「阿彌陀佛，前幾天本來要把盒子丟了，買了5年才知道這件事」、「買3年路過，立刻去打開盒子真的有！謝謝版主分享」；而也有許多苦主表示：「不.....我早就把盒子丟了」、「瘋掉，我已經丟掉了」、「哭啊！我的盒子都不知道丟掉多久，現在才給我看這個」！
AirPods的隱藏小秘密！包裝底部真的有藏充電線
而《NOWnews》記者最近正巧購入AirPods 3，只有取出耳機並沒有打開底部，看到許多網友實測也好奇拿出盒子開箱，結果在底盤拿起來之後，真的發現有附贈一條USB-C對Lightning的充電線，證實網友所言不假，以官網售價一條USB-C對Lightning的充電線要價590元來看，還真的有賺到的感覺！
記者再進一步查詢發現，今年跟iPhone 16一起推出的「AirPods 4系列」，蘋果官方並沒有附上USB-C充電線哦！從官網上面資訊可以看到，AirPods 4系列的USB-C充電線「都必須要額外購買」，根據官網價格顯示，USB-C充電線1公尺590元、2公尺則是990元，但其實如果你的手機是iPhone 15以上的機型的話，手機充電線就能共用了！
不過值得注意的是，最新款且較高價的「AirPods Pro 2 」與「AirPods Max」仍然還是有附贈充電線，有購買的果粉們也不要忘記拆開包裝來看看囉！因此，如果你購買的是AirPods初代、二代、三代的人，且盒子還沒丟棄的話，趕快翻出來打開底部，就能失而復得一條長年被遺忘在底座的充電線啦！
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貼文曝光後，吸引超過8000名網友按讚及轉傳，不少人紛紛回應「天阿！Threads帶我找到一條免費的充電線」、「阿彌陀佛，前幾天本來要把盒子丟了，買了5年才知道這件事」、「買3年路過，立刻去打開盒子真的有！謝謝版主分享」；而也有許多苦主表示：「不.....我早就把盒子丟了」、「瘋掉，我已經丟掉了」、「哭啊！我的盒子都不知道丟掉多久，現在才給我看這個」！
AirPods的隱藏小秘密！包裝底部真的有藏充電線
而《NOWnews》記者最近正巧購入AirPods 3，只有取出耳機並沒有打開底部，看到許多網友實測也好奇拿出盒子開箱，結果在底盤拿起來之後，真的發現有附贈一條USB-C對Lightning的充電線，證實網友所言不假，以官網售價一條USB-C對Lightning的充電線要價590元來看，還真的有賺到的感覺！
記者再進一步查詢發現，今年跟iPhone 16一起推出的「AirPods 4系列」，蘋果官方並沒有附上USB-C充電線哦！從官網上面資訊可以看到，AirPods 4系列的USB-C充電線「都必須要額外購買」，根據官網價格顯示，USB-C充電線1公尺590元、2公尺則是990元，但其實如果你的手機是iPhone 15以上的機型的話，手機充電線就能共用了！
不過值得注意的是，最新款且較高價的「AirPods Pro 2 」與「AirPods Max」仍然還是有附贈充電線，有購買的果粉們也不要忘記拆開包裝來看看囉！因此，如果你購買的是AirPods初代、二代、三代的人，且盒子還沒丟棄的話，趕快翻出來打開底部，就能失而復得一條長年被遺忘在底座的充電線啦！