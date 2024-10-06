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▲最近有網友翻出自己收藏的AirPods盒子，結果打開掀開底部，意外發現裡面竟然有一條充電線，引爆熱議。（圖/Threads）

▲記者實際開箱AirPods 3的包裝盒，將底座抽掉之後，底部真的有一條USB-C對Lightning的充電線。（圖/記者張嘉哲攝）

AirPods買了5年才知道的秘密！藍牙耳機現在基本上已經成為不少人買手機必定會一起買的配件商品，尤其台灣使用iPhone的用戶眾多，其AirPods的銷量也是嚇嚇叫等級。而近日，，貼文引來8000人朝聖瘋傳，引爆討論話題。一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「賺爛了賺爛了！」只見該網友過去幾年買了多組AirPods，貼文曝光後，吸引超過8000名網友按讚及轉傳，不少人紛紛回應；而也有許多苦主表示：「不.....我早就把盒子丟了」、「瘋掉，我已經丟掉了」、而《NOWnews》記者最近正巧購入AirPods 3，只有取出耳機並沒有打開底部，看到許多網友實測也好奇拿出盒子開箱，從官網上面資訊可以看到，，根據官網價格顯示，USB-C充電線1公尺590元、2公尺則是990元，，有購買的果粉們也不要忘記拆開包裝來看看囉！因此，