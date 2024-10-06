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MLB美國職棒大聯盟季後賽分區系列賽今（6）日正式開打，外卡晉級的紐約大都會客場對決費城費城人，首場比賽大都會啟動投手車輪戰迎敵，靠著在第8局Brandon Nimmo的關鍵安打逆轉比數，徹底打爆對方牛棚，終場以6：2贏球，系列賽取得1：0領先。大都會分區系列賽門票得來不易，上一場比賽在外卡決勝戰，他們靠著第9局Pete Alonso石破驚天的3分砲一口氣逆轉比數，驚喜晉級。首場比賽球隊決定派出今年因傷整季只投1場的千賀滉大打頭陣，而如外界所料，他這一場比賽也沒有投太多局。千賀滉大首局就被Kyle Schwarber敲出陽春砲，不過他總計2局的投球最終也只掉這1分。之後雙方第2-7局皆沒有得分，比賽進入到投手戰，費城人投手Zack Wheeler今天繳出7局只被敲1安無失分的好投，帶著勝投資格退場；大都會在千賀滉大退場後啟用3名牛棚，總計6局投球也沒掉分。8局上，比賽風雲色變，Jeff Hoffman上場後援，但他卻遇到亂流，沒有抓到任何出局數，被敲2支安打和1次保送，大都會追成1：1平手。之後費城人換上Matt Strahm試圖止損，但他未能完成任務、被Nimmo敲出超前安，這一局大都會灌進5分，取得5：1領先。第9局Nimmo再打回1分安打，為大都會添加保險分。費城人領先了將近8局，卻在比賽尾聲被逆轉，雖然9局下Kody Clemens二壘安打追回1分，但最終還是以2：6落敗。