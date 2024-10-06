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▲▼江蕙驚喜安排國語曲目，觀眾聽完驚豔不已。（圖／台北市觀傳局提供）

傳奇台語歌后江蕙（二姐）封麥9年戰勝癌魔，在昨（5）日國慶晚會華麗復出，開全麥演唱2首代表作〈甲你攬牢牢〉、〈家後〉，其中一首選唱〈甜蜜蜜〉，不少網友驚豔表示：「有考慮之後改唱國語歌？」昨天晚上6點30分，江蕙以好友林莉操刀的戰袍現身台北大巨蛋舞台，全黑刺繡亮片牡丹斗篷褲裝，與大型管弦樂團演出〈甲你攬牢牢〉、〈家後〉，江蕙不時揮動146公分水袖，搭配蕩氣迴腸、渾厚、穩定又直透人心的嗓音，一代巨星氣勢盡顯。唱完兩首台語金曲，江蕙說，自己的歌多半是抒情、暖心曲風，所以向製作單位求情「可不可以讓我多唱一首歌」，因此加碼帶來符合國慶歡樂氛圍、鄧麗君的經典作品〈甜蜜蜜〉，淬鍊多年的實力派唱功，讓觀眾聽得如癡如醉。網友訝異江蕙演繹國語歌曲的表現，「唱得很棒！難得聽她唱國語歌」、「現場聽真的好感動...聽到會想哭，太好聽了，台語、國語都好聽！雞皮疙瘩都跑出來了」、「二姐唱〈甜蜜蜜〉也別有一番風情」、「電視前一起唱〈甜蜜蜜〉，超級開心」、「江蕙〈甜蜜蜜〉唱得真好」、「大病後，九年未登台，還是那麼穩，而且還唱了國語歌，值了！」