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MLB美國職棒大聯盟季後賽分區系列賽今（6）日開打，克里夫蘭守護者對決底特律好虎，這一場比賽球隊投打都很有效率，Tanner Bibee先發好投帶動牛棚，共計5名投手完封老虎打線，再加上Lane Thomas的關鍵3分砲，終場以7：0取勝，系列賽1：0領先。這場比賽守護者派出25歲的年輕投手Tanner Bibee主投，他在場上沒有太多生澀，今天主投4又2/3局被敲4支安打，送出6次三振無失分，順利達成球隊交付的任務。在Bibee退場之後，守護者啟動牛棚戰，Cade Smith、Tim Herrin、Hunter Gaddis、Emmanuel Clase等4名投手輪番上陣壓制，總計4又1/3局的投球，沒有被敲任何安打，僅有1次保送，聯手Bibee完封老虎。守護者打線今天的發揮也相當驚人，僅用7支安打就換到了7分，老虎先發投手Tyler Holton首局就不穩，保送、安打之後，隊友又發生失誤，連續掉分，Lane Thomas把握機會轟出3分砲，讓球隊瞬間將分數給拉開，單局灌進5分，奠定勝基。第6局守護者攻勢在起，老虎投手的兩次保送給了他們上壘機會，David Fry適時敲出左外野方向二壘安打，再打回2分，最終球隊就以7：0取勝。