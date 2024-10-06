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美國廉價航空公司精神航空（Spirit Airlines）近日陷入嚴重財務困境，4日時股價大幅下跌，跌幅達37%，創下歷史新低，引發破產傳聞。《華爾街日報》披露，這家航空公司正在與其債券人針對可能申請破產進行談判。綜合媒體報導，儘管旅遊需求強勁，但精神航空一直無法實現盈利，精神航空的股價在今年就已經下跌超過85%。在4日時，精神航空的股價大幅下跌，跌幅達37%，創下歷史新低。為了改善財務狀況，精神航空除了試圖吸引高級旅客外，也著手進行消減成本的措施，包括在最近一季解僱約240名飛行員，並將約100名機長降級，還暫停了飛行員和空服員的招聘，以減少培訓費用，另有部分空服員則休無薪假。此外，精神航空也和空中巴士（Airbus）達成協議，把2025年第2季至2026全年度的飛機訂單，全都延遲交付。有知情人士透露，精神航空目前正在與債券持有人就可能的破產申請條款進行談判，不過若真的聲請破產，提交的時間不會是立即的。精神航空與捷藍航空（JetBlue Airways）日前耗資38 億美元的合併宣告破局，目前正努力應對虧損和收入下降的問題，這也引發市場對其能否應對即將到來的債務償還的擔憂。該公司33億美元債務中，有一部分即將到期。精神航空總部位於佛羅里達州米拉馬爾，成立於1980年，主要經營加勒比海地區與拉丁美洲的國際航線。儘管以低票價而聞名，截至2022年，精神航空是Skytrax評級中最差的航空公司之一，僅三顆星，且過去曾是唯一獲得兩星的航空公司。