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國慶晚會昨在台北大巨蛋舉行，吸引2萬人入場。慶籌會主委、立法院長韓國瑜除了全程參加之外，會後更透露自己「心中的激動無法言語」，主要原因，就是被滿場國旗飄揚、國歌聲浪大大感動。今年國慶晚會睽違許久回到台北市舉辦，並且是台北大巨蛋首度舉行非體育賽事大型活動，找來封麥9年的天后江蕙復出開唱〈甲你攬牢牢〉、〈家後〉、〈甜蜜蜜〉經典歌曲，全場觀眾聽得如痴如醉。而晚會一開始由奧運金牌選手李洋、王齊麟、林郁婷領唱國歌，陸軍專科學校學生也帶著巨幅國旗進場，觀眾座位都備有國旗，活動旗海飄揚。韓國瑜昨深夜在晚會結束後有感而發表示，今天參與中華民國113年國慶晚會，表演融合這塊土地上最自豪的文化內涵，希望各位都有享受到這場為中華民國暖壽的慶典。他更透露，眼望這面怎麼看都最壯麗的國旗、耳聽從小親切熟悉的國歌，「心中的激動無法言語」。韓國瑜強調，中華民國是我們的國，象徵著自由、民主與共和理想的燈塔。「今日讓我們一同齊心凝聚，珍惜守護這片屬於我們共同擁有的家園」，並預祝中華民國，生日快樂！