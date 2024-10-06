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詹皇父子何時會歷史性的同場出賽？根據洛杉磯湖人隨隊記者Mike Trudell報導，今（6）日湖人超級球星LeBron James受訪時表示，自己計畫出戰明天和鳳凰城太陽的季前熱身賽比賽，這也意味著他有機會和兒子Bronny James一同出戰。James今年夏天參加巴黎奧運，與美國隊一起完成了奪金任務，他和Anthony Davis在昨天湖人的熱身賽首戰皆未上場，僅在場邊觀戰。不過兩人已經確定明天9：30對上鳳凰城太陽的比賽會出賽。Bronny生涯熱身賽首戰，表現並不是很理想，雖然送出了3次的阻攻，但替補上場16分鐘，總計6投1中，只拿到2分，而且還是在末節讀秒時刻的垃圾時間所得到，另有1籃板1助攻。明天他將有機會和父親在場上一同作戰，對於他們的家庭、這支球隊和全球籃球迷來說皆是特別的一刻。湖人本季找來JJ Redick執教，雖然外界對於沒經驗的他有一些疑慮，不過昨天熱身賽場上確實看到許多不同於以往的戰術，球隊體系中的進攻武器變得更多元，有更多手遞手、無球跑位、反向掩護、Flare掩護和西班牙擋拆。談到球隊進攻方面的追求，James也分享自己的觀點，「當球流暢運轉、充滿活力、且每個人都感覺節奏良好時，任何一種進攻我都喜歡。當你在傳導球、分享球時，那這是很棒的進攻。」他也說，湖人隊今年有很多有進攻威脅的球員，大家也都知道怎麼打球，所以最好的進攻就是快速轉移球，「球到內線，當你被2人包夾時，就形成了人數優勢，另一側就會出現3打4的局面，你要持續轉移球並獲得最佳投籃機會，而不是一個還不錯的投籃機會。 」