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▲網友討論平價服飾都喜歡買哪間，結果其中一家名為「Lativ」的本土網購服飾品牌被提及，引起熱烈討論。（圖/Lativ官網）

▲Lativ在台灣已經有17年的歷史，平價又高水準的服飾，深受不少人喜愛。（圖為Lativ軍裝外套實穿/Lativ臉書）

▲Lativ衣服被網友大推價格便宜、材質水準高，其中針織衫系列被許多人大推，表示每年都一定會回購。（圖/Lativ臉書）

平價服飾不要只會穿UNIQLO、NET！台灣許多人都愛購買平價服飾，耐穿又便宜是最大特色，像是日系品牌UNIQLO、GU，或者是歐美品牌ZARA、H&M，甚至是本土品牌NET都深受小資族的歡迎。不過，就有網友分享自己平價服飾的愛牌，有網友在「Threads」、PTT發文表示「最近要換季，大家又準備要開始採購秋冬裝，」、「最近要換季又去逛了好多平價服飾店，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「覺得質料不會輸UNIQLO跟NET多少，支持國產品牌啦！」事實上，Lativ以廉價時尚為構想，同時設計出符合台灣氣候的衣服。根據官網介紹，Lativ網羅台灣20年以上資歷的技術人員長期駐點在合作工廠，嚴格檢視所有商品的生產流程，《NOWnews》記者早就知道該品牌，只是已經多年未購入他們家的衣服，仔細的逛過官網一圈發現，，相當的平價，且款式設計也很不錯。由於沒有實體店面，記者實際爬文各大社群以及YouTuber開箱的購物心得，許多買過Lativ的人都表示、「Lativ簡約又好看，價格完全很甜，衣櫃有4成都是他們家的衣服！」而目前正好遇到秋冬準備換季，Lativ官網現在有推出2件58折起的優惠，許多秋冬單品都是直接折抵200至500元，非常的划算；，只能說，如果平價服飾逛膩市面上大品牌的話，趁著準備換季，也許能到Lativ官網挖寶看看，說不定會找到有你名字的真命天衣！📍品牌背景：台灣網購服飾品牌📍品牌門市：僅提供網購沒有實體門市