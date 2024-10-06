平價服飾不要只會穿UNIQLO、NET！台灣許多人都愛購買平價服飾，耐穿又便宜是最大特色，像是日系品牌UNIQLO、GU，或者是歐美品牌ZARA、H&M，甚至是本土品牌NET都深受小資族的歡迎。不過，就有網友分享自己平價服飾的愛牌，發現自己買來買去，還是一間名為「Lativ」的店家最對胃口，一穿就是17年，認為質料不會輸給前5大的平價服飾品牌。
有網友在「Threads」、PTT發文表示「最近要換季，大家又準備要開始採購秋冬裝，無意間逛到Lativ，創立時年紀還小不知道這間店，看了官網覺得不錯，有人推的嗎？」、「最近要換季又去逛了好多平價服飾店，看來看去還是最愛Lativ的簡約感，又便宜質料水準也很高，已經穿了17年還是很喜歡他們家的衣服。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「Lativ超好買！夏天都會上去補T恤，每件不到250元」、「Lativ已經17年了嗎？好久沒買了，印象以前幾乎整個衣櫃都他們家的衣服」、「Lativ愛好者加一，網購出貨又快，便宜質料也很棒」、「覺得質料不會輸UNIQLO跟NET多少，支持國產品牌啦！」
和NET一樣都是本土服飾品牌！Lativ服飾已經開賣17年
事實上，網友提到的這家Lativ服飾品牌，中文名稱為「米格國際」，是2007年創立的一家台灣網購品牌，並沒有實體店面，跟NET一樣都是屬於台灣本土品牌！Lativ以廉價時尚為構想，同時設計出符合台灣氣候的衣服。根據官網介紹，Lativ網羅台灣20年以上資歷的技術人員長期駐點在合作工廠，嚴格檢視所有商品的生產流程，宗旨就是在提供顧客「平價且高品質」的產品。
《NOWnews》記者早就知道該品牌，只是已經多年未購入他們家的衣服，仔細的逛過官網一圈發現，Lativ的服飾還真的都挺好看且便宜，像是男生常愛穿的素色T恤，價位都落在199元至250元不等；運動背心不用200元；女生不論是短版上衣、T恤還是細肩帶背心，9成以上都是199元至299元，相當的平價，且款式設計也很不錯。
Lativ真實評價曝光！換季優惠2件58折起、必買單品一次看
由於沒有實體店面，記者實際爬文各大社群以及YouTuber開箱的購物心得，許多買過Lativ的人都表示「材質真的完全不輸UNIQLO！買了牛仔褲超合身好看的」、「不得不說Lativ的秋冬裝真的超級好買，每年都會準時訂購」、「Lativ針織衫超級推，水準絕對不輸各大平價服飾品牌」、「Lativ簡約又好看，價格完全很甜，衣櫃有4成都是他們家的衣服！」
而目前正好遇到秋冬準備換季，Lativ官網現在有推出2件58折起的優惠，許多秋冬單品都是直接折抵200至500元，非常的划算；至於網友推薦必買的單品，就包括「毛衣類型」、「針織衫類型」、「大學T」、「帆布鞋」、「羽絨外套」、「襪子」等等，只能說，如果平價服飾逛膩市面上大品牌的話，趁著準備換季，也許能到Lativ官網挖寶看看，說不定會找到有你名字的真命天衣！
🟡米格國際Lativ平價服飾
📍品牌背景：台灣網購服飾品牌
📍品牌門市：僅提供網購沒有實體門市
📍品牌官網點這裡
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事實上，網友提到的這家Lativ服飾品牌，中文名稱為「米格國際」，是2007年創立的一家台灣網購品牌，並沒有實體店面，跟NET一樣都是屬於台灣本土品牌！Lativ以廉價時尚為構想，同時設計出符合台灣氣候的衣服。根據官網介紹，Lativ網羅台灣20年以上資歷的技術人員長期駐點在合作工廠，嚴格檢視所有商品的生產流程，宗旨就是在提供顧客「平價且高品質」的產品。
《NOWnews》記者早就知道該品牌，只是已經多年未購入他們家的衣服，仔細的逛過官網一圈發現，Lativ的服飾還真的都挺好看且便宜，像是男生常愛穿的素色T恤，價位都落在199元至250元不等；運動背心不用200元；女生不論是短版上衣、T恤還是細肩帶背心，9成以上都是199元至299元，相當的平價，且款式設計也很不錯。
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