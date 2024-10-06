我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職棒洛杉磯道奇本賽季奪得國聯西區龍頭，直接前進到國聯分區系列賽，不過今日卻傳出利空消息，陣中曾獲得3屆賽揚獎的強投Clayton Kershaw因為左腳拇指骨刺傷勢關係，道奇今天先是公布分區系列賽對陣教士隊的26人名單，，後續則確定他賽季正式報銷，就算道奇一路闖進到世界大賽舞台，也不會登板投球。而Clayton Kershaw今日賽前接受採訪時，對於自己現在的狀況則表示，「我最近又做了一次核磁共振檢查，但情況變得更糟了，在這一點上，這沒有任何意義。」Kershaw也坦言，自己現在的恢復狀況確實不理想，自己也很沮喪，「嘗試重新投球可能會讓情況變得更糟，對於接受手術或是否就此退役等未來的計劃，Clayton Kershaw則並沒有說太多，他說：「賽季結束後我會談論這件事，現在，我必須集中精力，幫助球隊贏下對陣教士隊的比賽，「休賽期我會仔細考慮我的未來，我的肩膀感覺很好，正在恢復當中，但說實話，一直受傷並不好受。。」Clayton Kershaw賽前如此說到。