MLB美國職棒洛杉磯道奇本賽季奪得國聯西區龍頭，直接前進到國聯分區系列賽，不過今日卻傳出利空消息，陣中曾獲得3屆賽揚獎的強投Clayton Kershaw因為左腳拇指骨刺傷勢關係，在團隊評估過後，確定沒辦法在季後賽上登板，也等同宣告賽季報銷。對於這樣的狀況，Kershaw今日賽前受訪時也難掩無奈，並表示：「對於這樣的結果真的非常沮喪。」
Kershaw本季確定報銷 無緣登板助道奇
道奇今天先是公布分區系列賽對陣教士隊的26人名單，總共帶了13位投手、13名野手，但名單內並沒有看到Clayton Kershaw的名字，後續則確定他賽季正式報銷，就算道奇一路闖進到世界大賽舞台，也不會登板投球。
坦言現在恢復狀態不理想 自己對此也很沮喪
而Clayton Kershaw今日賽前接受採訪時，對於自己現在的狀況則表示，「繼續嘗試在場上投球，對我來說已經在精神上變得相當艱難。我最近又做了一次核磁共振檢查，但情況變得更糟了，在這一點上，這沒有任何意義。」
Kershaw也坦言，自己現在的恢復狀況確實不理想，自己也很沮喪，「嘗試重新投球可能會讓情況變得更糟，我已經無法控制疼痛很長一段時間，但這一次更嚴重了。我現在的處境很糟糕，我對此也相當沮喪。」
對於接受手術或是否就此退役等未來的計劃，Clayton Kershaw則並沒有說太多，他說：「賽季結束後我會談論這件事，現在，我必須集中精力，幫助球隊贏下對陣教士隊的比賽，我會盡我所能，做到最好。」
「休賽期我會仔細考慮我的未來，我的肩膀感覺很好，正在恢復當中，但說實話，一直受傷並不好受。不過我真的很喜歡在場上投球的感覺，所以我會權衡一切。」Clayton Kershaw賽前如此說到。
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道奇今天先是公布分區系列賽對陣教士隊的26人名單，總共帶了13位投手、13名野手，但名單內並沒有看到Clayton Kershaw的名字，後續則確定他賽季正式報銷，就算道奇一路闖進到世界大賽舞台，也不會登板投球。
坦言現在恢復狀態不理想 自己對此也很沮喪
而Clayton Kershaw今日賽前接受採訪時，對於自己現在的狀況則表示，「繼續嘗試在場上投球，對我來說已經在精神上變得相當艱難。我最近又做了一次核磁共振檢查，但情況變得更糟了，在這一點上，這沒有任何意義。」
Kershaw也坦言，自己現在的恢復狀況確實不理想，自己也很沮喪，「嘗試重新投球可能會讓情況變得更糟，我已經無法控制疼痛很長一段時間，但這一次更嚴重了。我現在的處境很糟糕，我對此也相當沮喪。」
對於接受手術或是否就此退役等未來的計劃，Clayton Kershaw則並沒有說太多，他說：「賽季結束後我會談論這件事，現在，我必須集中精力，幫助球隊贏下對陣教士隊的比賽，我會盡我所能，做到最好。」
「休賽期我會仔細考慮我的未來，我的肩膀感覺很好，正在恢復當中，但說實話，一直受傷並不好受。不過我真的很喜歡在場上投球的感覺，所以我會權衡一切。」Clayton Kershaw賽前如此說到。