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▲明天東北季風增強，北台灣、宜蘭有短暫陣雨，且有局部較大雨勢，其他各地則以午後雷陣雨為主。（圖／中央氣象署）

▲東北季風增強，未來一週氣溫氣溫「逐日緩降」，低溫僅剩攝氏21度。（圖／中央氣象署）

▲西北太平洋及南海10月份發生颱風總個數共計為249個，僅次於7、8、9月，佔全年總數的14.6%。（圖／林老師氣象站）

歷經山陀兒颱風的肆虐後，本週又有新颱風生成的機會！且明（7）日「東北季風」將增強，北台灣白天高溫也稍降，今（6）日午後，中南部留意較大雷陣雨，明後兩天水氣增多，北部、東半部有大雨發生。氣象署說明，今天東半部、大台北地區全天有不定時「零星短暫陣雨」，其它各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部有局部較大雨勢出現的機率；東北季風增強意味著氣溫將出現變化，氣象署提醒，，白天高溫方面，北部、東北部及東部約攝氏26至30度，中南部、東南部攝氏28至32度；，澎湖攝氏25至26度，金門攝氏22至25度、馬祖攝氏21至23度。臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，根據今晨美國NCEP及歐洲ECMWF最新數值模擬結果顯示。統計資料來看，1958至2021年，西北太平洋及南海10月份發生颱風總個數共計為249個，僅次於7、8、9月，佔全年總數的14.6%。林得恩提醒注意，每年9至11月侵襲台灣的秋颱，外圍環流的暖空氣和東北季風的冷空氣合流，常會在東北部外海產生共伴效應，容易在迎風面的東北部或北部降下豪大雨，例如2022年10月16日的尼莎颱風，民眾務必持續留意最新天氣預報。