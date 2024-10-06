我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷翔平就球掃出場之後，也相當興奮，雙手將棒子甩出去，並怒後目送球出場，全場球迷也陷入沸騰。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平開轟了！MLB美國職棒大聯盟季後賽分區系列賽開打，洛杉磯道奇隊將和聖地牙哥教士隊交手，鼓舞隊友士氣，也讓主場球迷情緒沸騰不過教士隊下一局又得分，將比分改寫為5：3。這場比賽首局教士隊就給道奇隊先發山本由伸震撼教育，前兩棒分別靠安打和保送上壘，Jurickson Profar 二壘方向滾地球出局，打回1分打點，之後Manny Machado敲出兩分砲，讓客隊以3：0領先。不過道奇隊很快在第2局有所反擊，Gavin Lux敲安上壘，Will Smith保送，大谷翔平用棒子幫同胞投手打分數，一棒從Dylan Cease 手中敲出3分砲，將比分追成3：3平手。大谷翔平就球掃出場之後，也第3局教士隊攻勢再起，Tatis敲出安打，Jackson Merrill保送上壘，Xander Bogaerts擊出二壘安打，讓壘上兩人都回來得分，比數變成5：3。大谷翔平自2018年赴美加盟洛杉磯天使之後，最終6個賽季下來天使皆未能闖進到季後賽，也導致大谷過去並沒有在季後賽上出戰的經驗。不過大谷今年休賽季轉戰國聯強權道奇，大谷此前被問到首度出戰大聯盟季後賽，是否會感到緊張時表示：「與其說是緊張，更多的應該是期待。我從小就在期待著這個，我一直想在那樣的舞台上出戰，所以這就是我現在最期待的。。」