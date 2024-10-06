我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大書曾與女方在社群平台上公開調情，令粉絲直呼：「好噁心！」（圖／大書IG）

▲大書今日深夜發文道歉，並宣布將會離開Dcard Video團隊。（圖／大書IG）

▲大書是Dcard重要的核心成員，經常擔綱節目單元主持人，如今被爆劈腿醜聞，形象一夕全毀。（圖／大書IG）

社群平台Dcard創立YouTube頻道「Dcard Video」經營得有聲有色，訂閱數高達129萬，核心成員「大書」更因主持節目「電車吃漢」單元受到觀眾喜愛。然而近日大書卻被前妻指控婚內出軌，對方還疑似是當時Dcard的新人，粉絲也紛紛挖出大書與女方先前貼文中的曖昧對話。今（6）日凌晨，大書在IG限動道歉認了離婚，並表示會離開Dcard video盡力彌補過錯，而至截稿前，女方尚未有任何回應。大書前妻日前在Threads發文，踢爆當年離婚原因是因為大書劈腿：「身邊的朋友因為我和前夫在一起超過10年，因此還是都會問到我先生是不是Dcard的那個誰，我都會承認，但會告知已經是前夫，友人其實都很不相信，我其實也這麼覺得，但基於劈腿只有0次和無數次的真理，我不想夜長夢多。」大書前妻文末還Hashtag「帶新人帶上床的二三事」、「我親眼看見他進摩鐵」。貼文曝光後瞬間在網路上掀起熱議，粉絲紛紛化身名偵探柯南，發現前妻所指的外遇對象疑似是當時Dcard團隊內的實習生，並翻出2人過往在公開社群平台上的曖昧文字和互動。像是大書曾發文寫下：「最討厭蚊子吸我，但你不一樣。」還標註女方帳號表示：「蚊子本人。」粉絲也紛紛留言痛批：「超級噁心」、「前妻該有多崩潰」、「好扯！」針對前妻指控，大書於今（6）日深夜發了1篇全黑的限動寫下：「因為我個人的私事處理不當，不僅對先前的配偶造成難以平復的傷害，也讓一路以來支持我的朋友感到失望、對一起共事的夥伴造成困擾，事件發生後，努力爭取原諒，但最後還是雙方決定離婚。時間過了快2年，還是讓她感受到痛苦，這是我曾經過錯造成的，我想再次表達非常抱歉。」而對於被前妻指控新女友是公司的人，大書也澄清「離婚後，我在今年認識了現任女友，她並非公司的人，也對她感到非常抱歉」，並表示自己將會離開Dcard Video，盡力彌補先前過錯。