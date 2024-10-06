NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（6）日迎來第54集，本集節目由主持人鞋頭18哥以及大隻哥，繼續前進台北知名籃球鬥牛勝地，並向讀者朋友們開箱知名運動品牌愛迪達，替NBA明尼蘇達灰狼隊球星Anthony Edwards推出的《A.E.1》高低筒球鞋，究竟其中鞋內藏著什麼秘密，以及實際穿著的腳感如何，詳細內容歡迎讀者朋友可以在每週日早上10：00，準時在YouTube上鎖定《鞋槓人生》。
鞋槓人生第54集 開箱愛迪達《A.E.1》高低筒
主持人大隻首先在節目上分享，自己穿這雙《A.E.1》高筒的實際感受，他表示：「我自己是很喜歡這個鞋款，因為它的包覆性很好。我覺得我自己比較喜歡穿高筒的鞋子，因為可能自己比較大隻的關係，所以穿高筒我覺得對我的腳踝，以及包覆性來說來說是比較足夠的。」
最新市價落在如何 節目上專家報你知
至於Anthony Edwards高筒系列的鞋款，目前售價大概落在多少，大隻哥也表示，「其實現在的價錢比較貴，因為它出的量比較少，現在幾乎都是超出定價，而且原先出的顏色款式本來就不多。橘色跟白色款式現在價格非常貴，這一雙我記得有時候看，都快要破萬元。」
至於18哥腳上穿著的則是《A.E.1》低筒款式，實際價格如何，他表示：「我腳上這雙價格現在還算滿合理，因為愛迪達後來有調整售價，它就是低筒變3890元，那其實這雙的話大概3500元，貴的話則是差不多原價左右，就有機會能夠入手。」
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主持人大隻首先在節目上分享，自己穿這雙《A.E.1》高筒的實際感受，他表示：「我自己是很喜歡這個鞋款，因為它的包覆性很好。我覺得我自己比較喜歡穿高筒的鞋子，因為可能自己比較大隻的關係，所以穿高筒我覺得對我的腳踝，以及包覆性來說來說是比較足夠的。」
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至於Anthony Edwards高筒系列的鞋款，目前售價大概落在多少，大隻哥也表示，「其實現在的價錢比較貴，因為它出的量比較少，現在幾乎都是超出定價，而且原先出的顏色款式本來就不多。橘色跟白色款式現在價格非常貴，這一雙我記得有時候看，都快要破萬元。」
至於18哥腳上穿著的則是《A.E.1》低筒款式，實際價格如何，他表示：「我腳上這雙價格現在還算滿合理，因為愛迪達後來有調整售價，它就是低筒變3890元，那其實這雙的話大概3500元，貴的話則是差不多原價左右，就有機會能夠入手。」