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NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（6）日迎來第54集，本集節目由主持人鞋頭18哥以及大隻哥，繼續前進台北知名籃球鬥牛勝地，，究竟其中鞋內藏著什麼秘密，以及實際穿著的腳感如何，詳細內容歡迎讀者朋友可以在每週日早上10：00，準時在YouTube上鎖定《鞋槓人生》。主持人大隻首先在節目上分享，自己穿這雙《A.E.1》高筒的實際感受，他表示：「我覺得我自己比較喜歡穿高筒的鞋子，因為可能自己比較大隻的關係，所以穿高筒我覺得對我的腳踝，以及包覆性來說來說是比較足夠的。」至於Anthony Edwards高筒系列的鞋款，目前售價大概落在多少，大隻哥也表示，「其實現在的價錢比較貴，因為它出的量比較少，現在幾乎都是超出定價，而且原先出的顏色款式本來就不多。至於18哥腳上穿著的則是《A.E.1》低筒款式，實際價格如何，他表示：「我腳上這雙價格現在還算滿合理，因為愛迪達後來有調整售價，它就是低筒變3890元，。」