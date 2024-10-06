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▲病毒型腸胃炎對大人或小孩引起的症狀都非常明顯，平時務必勤洗手，維護個人衛生。（示意圖／取自Unsplash）

時序進入秋冬，從9月初開學到中秋假期過後，各式病毒群起肆虐，診所門診塞爆，後續還有雙十國慶假期的考驗；耳鼻喉科醫師李典憲近日就分享，，提醒民眾務必勤洗手，維護個人衛生，避免感染發生。日日安聯合診所耳鼻喉科醫師李典憲發文分享，最近腸胃炎的病人非常多，「連我們家四口都中獎了，大前天女兒先吐，前天換太太上吐下瀉，昨天我接兒子放學時說他肚子痛，我心想慘了，結果回家兒子就吐了，今天凌晨換我吐到不行。」李典憲說明，腸胃炎傳染力強，一下子全家都上吐下瀉，還是要想到是不是感染到，且，下午被迫關診休息，「真的對已經預約看診的病人很抱歉。」李典憲強調，最近「病毒性腸胃炎」的個案不少，「大家還是要務必勤洗手，維護個人衛生，並且煮熟食材，避免感染發生」；書田診所小兒科主治醫師蘇軏則提醒，「諾羅病毒」蘇軏指出，若感染諾羅病毒，在經過12至72小時的潛伏期後便會出現症狀，多數在1至3天內便會好轉，常見症狀有等；民眾務必注意，，且目前沒有疫苗，平時要養成勤洗手習慣，同時注意食品、環境衛生，務必將食物煮熟後再食用，另外感染者也要避免處理餐點，以免病毒汙染食物進而傳染給其他人。