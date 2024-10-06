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▲大書今日深夜發文道歉，並宣布將會離開Dcard Video團隊。（圖／大書IG）

▲Dcard Video成員大書因被前妻爆料婚內出軌，上傳道歉文並宣布離開Dcard Video。（圖／大書 IG）

網路平台Dcard的YouTube頻道「Dcard Video」核心成員大書，傳出與前妻離婚的原因是因為「男方劈腿」，根據前妻的爆料文章，對象甚至還是「團隊新人」，讓大書的螢幕形象一夕全毀，大書在今（6）日發文說明，並宣布退出「Dcard Video」，然而網友指出大書只有說要退出「Dcard Video」，而並非是要離開整個「Dcard 」，認為他根本沒有要離職，只是要退居幕後。今年6月，大書在IG上透露，自己和前妻的婚姻早在一年多前就已經畫下句點。他表示，自己在婚姻中有許多做不好的地方，無法再繼續下去，並祝福雙方未來各自安好。大書的坦承讓許多人感到意外，但他在發文中並未進一步透露更多細節。事隔將近兩年，大書前妻忽然在社群平台「Threads」上揭露兩人離婚的真正原因，稱大書因為劈腿導致婚姻破裂。她詳述了當年兩人前往台中旅行時發現的蛛絲馬跡，並坦言自己親眼目睹大書的背叛。此外，前妻還在文末使用帶有「#帶新人帶上床」和「#我親眼看見他進摩鐵」等標籤，暗指大書的出軌對象也是Dcard成員，這一爆料讓許多網友感到震驚。針對前妻的公開爆料，大書於今日深夜正式回應。他承認因為自己私事處理不當，對前妻造成無法彌補的傷害，並向一直支持他的朋友和共事夥伴致歉。他表示：「事件發生後，努力爭取原諒，但最後還是雙方決定離婚。時間過了快兩年，還是讓她感受到痛苦，這是我曾經過錯造成的，我想再次表達非常抱歉。」大書也澄清新女友是在離婚後，今年才認識的，並非公司的員工，對她也感到很抱歉，他也提到：「還有對於被誤會而受到影響的成員，很不好意思因為我個人的行為造成夥伴們困擾，我接下來會離開Dcard Video，也會盡力去彌補先前的過錯，為這次帶來的風波，向大家致歉。」最後大書宣布將離開Dcard Video，並會全力彌補自己的過錯。然而，有網友指出他僅提到退出「Dcard Video」而非「Dcard」，猜測大書只是退居幕後，並沒有要真正離開公司，質疑他是否下定決心脫離職務。但也有部分網友認為，感情問題屬於個人私德，只要不出現在大眾面前就好，繼續做幕後工作也無可厚非。