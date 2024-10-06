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▲張友驊在北市信義區吳興街一處巷弄內不慎滑倒撞到頭部，當場失去生命跡象，經救護人員實施心肺復甦及AED急救，恢復呼吸心跳，但仍意識不清，由救護人員送往醫院救治。（圖／張友驊YouTube頻道）

69歲資深名嘴張友驊3日晚間出門散步，在北市吳興街巷不慎跌跤，重創頭部，當下失去生命徵象，搶救後恢復呼吸和心跳，目前裝上葉克膜，進行低溫療法，情況不樂觀，好友彭華幹昨（5）日前往加護病房欲探視張友驊，被護理師趕出來。彭華幹昨天在臉書上傳一段自拍影片，透露下午到台北醫學大學附設醫院，想要探望張友驊，不過因為對方在加護病房治療，張友驊老婆也不在，讓他不得其門而入，「我的堅持，還是要去，我知道不能探視，可是還是去了一趟加護病房，被護士趕出來，希望友驊哥知道我來了，早日醒過來！」據了解，張友驊在北市吳興街住處附近跌倒當下就失去呼吸心跳，靠救護人員到場進行心肺復甦術、AED電擊才恢復微弱生命跡象，送醫後已經裝上葉克膜治療；目前北醫附醫還採取低溫療法保護他的大腦，盼張友驊可以盡快從昏迷中轉醒。張友驊不僅是名嘴，過去也曾主持過中天新聞節目《新聞龍捲風》，他在主持期間曾連續1個月報導洪仲丘冤案，讓收視率節節攀升，當時《蘋果日報》爆料，張友驊因此被旺中集團加薪，更因月接50場通告，進帳25萬元，是名嘴界收入前幾名的頭號人物。目前張友驊經營YouTube頻道、中國網站《每日頭條》、百度百家號，持續針對時事做深入剖析，訂閱人數破萬。