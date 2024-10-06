69歲資深名嘴張友驊3日晚間出門散步，在北市吳興街巷不慎跌跤，重創頭部，當下失去生命徵象，搶救後恢復呼吸和心跳，目前裝上葉克膜，進行低溫療法，情況不樂觀，好友彭華幹昨（5）日前往加護病房欲探視張友驊，被護理師趕出來。

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▲名嘴張友驊今晚驚傳在北市信義區吳興街一處巷弄內不慎滑倒撞到頭部，當場失去生命跡象。經救護人員實施心肺復甦及AED急救，目前已恢復呼吸心跳，但仍意識不清，由救護人員送往醫院救治。（圖／翻攝張友驊YouTube頻道）
▲張友驊在北市信義區吳興街一處巷弄內不慎滑倒撞到頭部，當場失去生命跡象，經救護人員實施心肺復甦及AED急救，恢復呼吸心跳，但仍意識不清，由救護人員送往醫院救治。（圖／張友驊YouTube頻道）
彭華幹昨天在臉書上傳一段自拍影片，透露下午到台北醫學大學附設醫院，想要探望張友驊，不過因為對方在加護病房治療，張友驊老婆也不在，讓他不得其門而入，「我的堅持，還是要去，我知道不能探視，可是還是去了一趟加護病房，被護士趕出來，希望友驊哥知道我來了，早日醒過來！」

據了解，張友驊在北市吳興街住處附近跌倒當下就失去呼吸心跳，靠救護人員到場進行心肺復甦術、AED電擊才恢復微弱生命跡象，送醫後已經裝上葉克膜治療；目前北醫附醫還採取低溫療法保護他的大腦，盼張友驊可以盡快從昏迷中轉醒。

張友驊不僅是名嘴，過去也曾主持過中天新聞節目《新聞龍捲風》，他在主持期間曾連續1個月報導洪仲丘冤案，讓收視率節節攀升，當時《蘋果日報》爆料，張友驊因此被旺中集團加薪，更因月接50場通告，進帳25萬元，是名嘴界收入前幾名的頭號人物。目前張友驊經營YouTube頻道、中國網站《每日頭條》、百度百家號，持續針對時事做深入剖析，訂閱人數破萬。


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