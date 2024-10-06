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國慶晚會昨天在台北大巨蛋落幕，其中，總統賴清德致詞時提及，就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的「祖國」。國民黨呼籲賴清德，既然提到了「祖國說」，就應該將中華民國的一切元素視為國家精神象徵的主體，包括國旗與國歌等，期待可以看到賴清德手拿國旗和人民一起唱國歌。賴清德在致詞時直言，中華人民共和國在10月1日剛過完75歲生日，但中華民國就要過113歲生日，因此「中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國」，而中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國，強調要祝賀中華人民共和國生日快樂，勿用祖國二字。對此，國民黨回應，中國國民黨是創建中華民國的政黨，延續中華民國的立國精神是更是國民黨一直以來的使命，國民黨熱愛中華民國，呼籲賴清德既然提到了「祖國說」，就應該將中華民國的一切元素視為國家精神象徵的主體，包括國旗與國歌等，我們期待可以看到賴清德手拿國旗和人民一起唱國歌。國民黨並強調，1894年中國國民黨總理孫中山先生，成立了中國有史以來第一個現代革命團體興中會，並在1911年創建了亞洲第一個民主共和國中華民國，也被尊稱為「國父」。113年來，中華民國歷經多少苦難，多少先烈為青天白日滿地紅的國旗付出生命與鮮血，才有今天台灣民主自由的果實。國民黨說，中華民國是台灣2350萬人的共同的意志與驕傲，更是全球華人民主價值與典範，請賴清德總統謹記，作為中華民國總統，遵守中華民國憲法與憲政主義精神，這不僅是宣誓就職的誓詞，更是對台灣人民的承諾。