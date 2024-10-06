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國慶晚會昨天在台北大巨蛋落幕，其中，總統賴清德致詞時提及，就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的「祖國」。對此，國民黨立委李彥秀今（6）日直言是「最失態的語言」，真的是中華民國的悲哀，台灣人民的悲哀。賴清德在致詞時直言，中華人民共和國在10月1日剛過完75歲生日，但中華民國就要過113歲生日，因此「中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國」，而中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國，強調要祝賀中華人民共和國生日快樂，勿用祖國二字。對此，李彥秀提及，大巨蛋裡盛大的birthday party，二萬人高唱國歌祝福中華民國生日快樂，賴清德總統受邀出席，卻以最失態的語言，成為鬧場的焦點，賴清德說「中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，如果依照這個邏輯，難道80歲以上台灣人的祖國是大日本帝國？李彥秀說，賴清德就任以來，就像是一隻暴走的「刺蝟」，全身上下都是尖刺，不論黨內、黨外還是對岸，不看場合、不看氛圍、不分青紅，看到誰都想決鬥，看到誰都想戳一下，全世界有這樣的國家領導人嗎？李彥秀喊話，請賴清德不要忘了，除了民進黨主席的身份外，更是中華民國的總統，五二〇就職以來，到昨晚缺席大合唱國歌以及「莫名其妙」的致詞內容，顯然都是賴清德與府方的精心安排。李彥秀直言，國家元首把精神都花在意識形態的衝突與對抗，都花在言語交鋒上的譁眾取寵，真的是中華民國的悲哀，台灣人民的悲哀。