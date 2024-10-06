迎接2024/10/10雙十國慶大會！「113年度國慶活動」安排勇鷹高教機衝場、北一女中樂儀旗隊、國防部三軍聯合樂儀隊等「序幕暖場」；「國慶大會」國慶大典國歌由古寧頭戰役參戰英雄代表、與甫獲世界合唱大賽金牌的尼布恩合唱團一同齊唱，國慶禮讚則由蝦米視障人聲樂團、台越舞團共演；2024巴黎奧運、帕運等英雄車隊進場，巨幅國旗飛越總統府前廣場等「主題表演」。觀禮交通管制、加碼「光雕展演」，今（6）日預演資訊一次看。
📌「113年度國慶活動」序幕暖場
序幕暖場表演首先由勇鷹高教機以五機大雁隊形低空衝場通過典禮臺上方作為開場，緊接著由北一女中結合樂儀旗隊所帶來的「團結一心慶誕辰」，充滿青春活力與整齊劃一的動作，展現青年學子自信、團結及具生命力的一面。
而每年國慶表演活動的重頭戲「國防部三軍聯合樂儀隊」，以「樂儀飛揚展榮耀、團結同心安家邦」為主題，儀隊將展現精湛的操槍技術，配合樂隊的隊形變換，象徵捍衛家園的決心與軍隊的團結力量；再來由陸軍專科學校戰鼓隊、陸軍機步333旅埔光龍及台灣李棠華雜技團共同演出。
壓軸表演的是國軍人型氣偶加上中華職棒、中華競技及愛伯特啦啦隊，所帶來「舞動青春 撼動世界」的動感節目做為序幕暖場活動結尾。
📌「113年度國慶活動」國慶大會
今年國慶大會國歌將由古寧頭戰役歐陽鈞、藍玉璋、王華嶽等3位參戰英雄代表，與甫獲世界合唱大賽金牌的尼布恩合唱團一同齊唱、寶來國中、荖濃國小及建山國小學生共同領唱國歌，而國慶禮讚則由蝦米視障人聲樂團、台越舞團共同擔綱演出。
📌「113年度國慶活動」主題表演
先由憲兵指揮部快速反應連以「台灣榮耀，光輝再現」為主題操演；接續由陸軍官校展旗隊以40人隊形展開國旗，引領2024巴黎奧運、帕運、威廉波特、U17排球選手及國際技能競賽選手搭乘英雄車隊進場，接受現場觀眾的喝采與致意；主題表演的第二個節目，由花蓮縣阿勒飛斯文化藝術團帶來「Kalingko 花蓮溪的風」，以傳統原住民族樂舞為根底，融合現代的創新思維，展現出原住民傳統豐美的文化。
接著客家文化以「守護等个台灣」為主題的嶄新表演，節目共有「流動山河、伯公相隨、盤花盛冠」三個主題段落；活動尾聲由莊敬高職帶來「舞莊敬話唯我特戰」，搭配號稱「忠義驃悍、勇猛頑強」戰鬥精神的特戰部勇士，展開中華民國的巨幅國旗，在此同時，空軍雷虎小組編成七機五角隊形噴彩煙低空通過觀禮臺上方，為國慶大會劃下完美的句點。
📌當我們同在一起「中華民國113年國慶總統府建築光雕展演」時程
台灣第一本英雄漫畫《諸葛四郎》，於1958年發表後風靡全台，成為三四五年級生成長的共同回憶。今年適逢其漫畫家葉宏甲百歲冥誕，為了向經典致敬，並串連新一代新銳漫畫家的創作能量，「當我們同在一起－中華民國113年國慶總統府建築光雕展演」邀請觀眾穿越台漫的跨世紀經典，在台灣漫畫家流暢的筆鋒下，帶大家回顧不同世代的台灣原創漫畫，看見不一樣的英雄故事，說台灣的故事。在新台漫的時代，一起與童年重新相遇，一起共享豐厚的當代文化內容，一起攜手共創台灣的未來。
◾️日期：10月8(二)至10月10(四)
◾️地點：凱達格蘭大道(總統府前)
◾️場次：18:45、19:00、19:20、19:40、20:00、20:15、20:30、20:45、21:00、21:15、21:30、21:50、10月10日特別加場18:30
※10月8日因點燈儀式，展演自19:00開始
📌「113年度國慶活動」交通管制及疏導措施
為配合113年10月10日國慶大會活動，即日起至10月11日(週五)7時止，將於中正區凱達格蘭大道及周邊道路進行LED視訊牆、光雕展演布幕牆搭設、夜間標線作業及演練。為確保活動順利進行，交通局已規劃相關交通管制措施，詳細如下：
◾️國慶大會
1) 10月6日11時至17時(預演)，桃源街(不含)以東、博愛路(含)以東，永綏街(含)、忠孝西路(含南線2車道)、襄陽路(不含)以南，公園路(不含)以西，愛國西路(不含)以北進行管制。
2) 10月10日0時至13時(國慶大會當日)，北起武昌街、襄陽路、徐州路、信義路(均不含)、常德街(含)、忠孝西路(含南線2車道)以南;南至廣州街、南海路、愛國東路(均不含)以北;東起中山南路(含單側北向南車道)、林森南路、杭州南路(均不含)、羅斯福路(含)以西;西至中華路(不含)、博愛路(含)以東等路段進行管制。
◾️設備拆除
1) 10月10日13時至17時，重慶南路一段「寶慶路至貴陽街」東西雙向全線封閉。
2) 10月10日22時至10月11日7時，凱達格蘭大道「公園路至中山南路」東西雙向全線封閉。
◾️公車改道資訊：
交通局將協調公車業者配合調整路線，市民如需查詢公車改道資訊，請撥打台北市公共運輸處(02-27274168)或至查詢網站查詢詳細內容。為減少交通影響，請民眾提前規劃路線，避開管制區域，並多利用大眾運輸工具。
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序幕暖場表演首先由勇鷹高教機以五機大雁隊形低空衝場通過典禮臺上方作為開場，緊接著由北一女中結合樂儀旗隊所帶來的「團結一心慶誕辰」，充滿青春活力與整齊劃一的動作，展現青年學子自信、團結及具生命力的一面。
而每年國慶表演活動的重頭戲「國防部三軍聯合樂儀隊」，以「樂儀飛揚展榮耀、團結同心安家邦」為主題，儀隊將展現精湛的操槍技術，配合樂隊的隊形變換，象徵捍衛家園的決心與軍隊的團結力量；再來由陸軍專科學校戰鼓隊、陸軍機步333旅埔光龍及台灣李棠華雜技團共同演出。
壓軸表演的是國軍人型氣偶加上中華職棒、中華競技及愛伯特啦啦隊，所帶來「舞動青春 撼動世界」的動感節目做為序幕暖場活動結尾。
📌「113年度國慶活動」國慶大會
今年國慶大會國歌將由古寧頭戰役歐陽鈞、藍玉璋、王華嶽等3位參戰英雄代表，與甫獲世界合唱大賽金牌的尼布恩合唱團一同齊唱、寶來國中、荖濃國小及建山國小學生共同領唱國歌，而國慶禮讚則由蝦米視障人聲樂團、台越舞團共同擔綱演出。
📌「113年度國慶活動」主題表演
先由憲兵指揮部快速反應連以「台灣榮耀，光輝再現」為主題操演；接續由陸軍官校展旗隊以40人隊形展開國旗，引領2024巴黎奧運、帕運、威廉波特、U17排球選手及國際技能競賽選手搭乘英雄車隊進場，接受現場觀眾的喝采與致意；主題表演的第二個節目，由花蓮縣阿勒飛斯文化藝術團帶來「Kalingko 花蓮溪的風」，以傳統原住民族樂舞為根底，融合現代的創新思維，展現出原住民傳統豐美的文化。
接著客家文化以「守護等个台灣」為主題的嶄新表演，節目共有「流動山河、伯公相隨、盤花盛冠」三個主題段落；活動尾聲由莊敬高職帶來「舞莊敬話唯我特戰」，搭配號稱「忠義驃悍、勇猛頑強」戰鬥精神的特戰部勇士，展開中華民國的巨幅國旗，在此同時，空軍雷虎小組編成七機五角隊形噴彩煙低空通過觀禮臺上方，為國慶大會劃下完美的句點。
📌當我們同在一起「中華民國113年國慶總統府建築光雕展演」時程
台灣第一本英雄漫畫《諸葛四郎》，於1958年發表後風靡全台，成為三四五年級生成長的共同回憶。今年適逢其漫畫家葉宏甲百歲冥誕，為了向經典致敬，並串連新一代新銳漫畫家的創作能量，「當我們同在一起－中華民國113年國慶總統府建築光雕展演」邀請觀眾穿越台漫的跨世紀經典，在台灣漫畫家流暢的筆鋒下，帶大家回顧不同世代的台灣原創漫畫，看見不一樣的英雄故事，說台灣的故事。在新台漫的時代，一起與童年重新相遇，一起共享豐厚的當代文化內容，一起攜手共創台灣的未來。
◾️日期：10月8(二)至10月10(四)
◾️地點：凱達格蘭大道(總統府前)
◾️場次：18:45、19:00、19:20、19:40、20:00、20:15、20:30、20:45、21:00、21:15、21:30、21:50、10月10日特別加場18:30
※10月8日因點燈儀式，展演自19:00開始
📌「113年度國慶活動」交通管制及疏導措施
為配合113年10月10日國慶大會活動，即日起至10月11日(週五)7時止，將於中正區凱達格蘭大道及周邊道路進行LED視訊牆、光雕展演布幕牆搭設、夜間標線作業及演練。為確保活動順利進行，交通局已規劃相關交通管制措施，詳細如下：
◾️國慶大會
1) 10月6日11時至17時(預演)，桃源街(不含)以東、博愛路(含)以東，永綏街(含)、忠孝西路(含南線2車道)、襄陽路(不含)以南，公園路(不含)以西，愛國西路(不含)以北進行管制。
2) 10月10日0時至13時(國慶大會當日)，北起武昌街、襄陽路、徐州路、信義路(均不含)、常德街(含)、忠孝西路(含南線2車道)以南;南至廣州街、南海路、愛國東路(均不含)以北;東起中山南路(含單側北向南車道)、林森南路、杭州南路(均不含)、羅斯福路(含)以西;西至中華路(不含)、博愛路(含)以東等路段進行管制。
◾️設備拆除
1) 10月10日13時至17時，重慶南路一段「寶慶路至貴陽街」東西雙向全線封閉。
2) 10月10日22時至10月11日7時，凱達格蘭大道「公園路至中山南路」東西雙向全線封閉。
◾️公車改道資訊：
交通局將協調公車業者配合調整路線，市民如需查詢公車改道資訊，請撥打台北市公共運輸處(02-27274168)或至查詢網站查詢詳細內容。為減少交通影響，請民眾提前規劃路線，避開管制區域，並多利用大眾運輸工具。