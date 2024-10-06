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總統賴清德昨日於國慶晚會致詞時提及，最近鄰居中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，而再過幾天，中華民國就要過113歲生日。因此就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的「祖國」，此番話也引發熱議。對此民進黨立委王定宇今（6）日表示，總統賴清德用了基礎事實與強大邏輯來證明兩岸互不隸屬，更希望團結台灣派與中華民國派，也因團結台灣最多數的人，這樣的台灣才會強大，足以對抗中國的威脅。對於賴清德於國慶晚會嗆辣「祖國論」引發熱議，對此王定宇表示，總統用清楚的基礎事實與強大邏輯來分析此事，來打臉那些稱中共為「祖國」的人，讓人無法反駁，就連藍營想説兩句話的詞窮。王定宇說，總統作為國家元首，想要台灣團結多數人，搭配其就職時的「國民主權論」，根據《憲法》條文主權屬全體國民，且努力團結台灣派與中華民國派，而少數硬要反駁、雞蛋裡挑骨頭，凸顯不是跟台灣站在一起，反駁顯得蒼白無力。王定宇認為，總統賴清德將台灣內部做了最大的團結，這樣的台灣才會強大，足以對抗中國的威脅。