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▲明天開始東北季風南下，水氣增多，北部、東半部有局部較大雨勢。（圖／中央氣象署）

▲受到東北季風影響，北台灣體感也轉濕涼，白天最高溫不及攝氏28度。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風在台灣上空煙消雲散後，未來一週東北季風接力，，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，它未來將朝東北遠離，預估對台灣無影響，較需注意的是，吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，。清晨在台南有局部濃霧，顯示中南部、已進入秋冬好發「輻射霧」的季節，清晨起霧時、常影響交通安全。明天白天，各地雲量略增，，北台灣體感也轉濕涼，白天最高溫不及攝氏28度，中南部多雲時晴、山區午後偶局部陣雨，白天微熱、早晚涼。吳德榮說明，。週五、週六（10/11、10/12）東北季風減弱、各地多雲時晴、山區午後偶局部陣雨，氣溫略回升，「北舒適、南微熱，早晚偏涼」。吳德榮指出，從目前最新天氣預報資料，；此外，在台灣東南方海域出現「海表面降溫」的情況，吳德榮解釋，主因是山陀兒颱風環流攪動海水，表層暖海水被低層冷海水混合，導致海表面溫度（SST）降低，並非被颱風直接吸走。