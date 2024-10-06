山陀兒颱風在台灣上空煙消雲散後，未來一週東北季風接力，且又有下一號颱風醞釀中，若生成將命名為「百里嘉」（Barijat，美國提供），氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，它未來將朝東北遠離，預估對台灣無影響，較需注意的是，明（7）日晚上東北季風增強，北台灣明顯轉濕涼，且有局部較大雨勢。
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今（6）日各地晴朗，白天偏熱、早晚略偏涼，午後山區偶有局部陣雨或雷雨。清晨在台南有局部濃霧，顯示中南部、已進入秋冬好發「輻射霧」的季節，清晨起霧時、常影響交通安全。
明天白天，各地雲量略增，明晚起「入秋首波東北季風」南下，北部、東北部轉有局部雨，氣溫下降。週二、週三（10/8、10/9）受東北季風影響，北部、東半部有局部較大雨勢，北台灣體感也轉濕涼，白天最高溫不及攝氏28度，中南部多雲時晴、山區午後偶局部陣雨，白天微熱、早晚涼。
吳德榮說明，國慶日（10/10）東北季風轉乾，僅北海岸、東北部偶有零星飄雨，其它各地多雲時晴、山區午後偶局部陣雨的機率。週五、週六（10/11、10/12）東北季風減弱、各地多雲時晴、山區午後偶局部陣雨，氣溫略回升，「北舒適、南微熱，早晚偏涼」。
吳德榮指出，從目前最新天氣預報資料，週二在關島北方海面有「熱帶擾動」出現，無論是否生成颱風，未來動向、路徑大致朝東北遠離，對台灣無影響；此外，在台灣東南方海域出現「海表面降溫」的情況，吳德榮解釋，主因是山陀兒颱風環流攪動海水，表層暖海水被低層冷海水混合，導致海表面溫度（SST）降低，並非被颱風直接吸走。
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明天白天，各地雲量略增，明晚起「入秋首波東北季風」南下，北部、東北部轉有局部雨，氣溫下降。週二、週三（10/8、10/9）受東北季風影響，北部、東半部有局部較大雨勢，北台灣體感也轉濕涼，白天最高溫不及攝氏28度，中南部多雲時晴、山區午後偶局部陣雨，白天微熱、早晚涼。
吳德榮說明，國慶日（10/10）東北季風轉乾，僅北海岸、東北部偶有零星飄雨，其它各地多雲時晴、山區午後偶局部陣雨的機率。週五、週六（10/11、10/12）東北季風減弱、各地多雲時晴、山區午後偶局部陣雨，氣溫略回升，「北舒適、南微熱，早晚偏涼」。
吳德榮指出，從目前最新天氣預報資料，週二在關島北方海面有「熱帶擾動」出現，無論是否生成颱風，未來動向、路徑大致朝東北遠離，對台灣無影響；此外，在台灣東南方海域出現「海表面降溫」的情況，吳德榮解釋，主因是山陀兒颱風環流攪動海水，表層暖海水被低層冷海水混合，導致海表面溫度（SST）降低，並非被颱風直接吸走。