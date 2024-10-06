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國慶晚會昨天在台北大巨蛋落幕，其中，總統賴清德致詞時提及，就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的「祖國」。對此，國民黨立委王鴻薇今（6）日認為，這說法讓大家「非常傻眼」，狠酸「現場絕大部分的人，（中華民國）認同度都比賴清德還要高！」賴清德在致詞時直言，中華人民共和國在10月1日剛過完75歲生日，但中華民國就要過113歲生日，因此「中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國」，而中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國，強調要祝賀中華人民共和國生日快樂，勿用祖國二字。對此，王鴻薇說，賴清德昨天參加國慶晚會，告訴大家不要把中華人民共和國當成祖國，這樣的說法事實上讓現場的人非常傻眼，因為所有去參加國慶晚會的人，都是來慶祝中華民國的生日，沒有人是來慶祝中華人民共和國的生日。王鴻薇也說，而且在晚會中也充滿了中華民國的元素，大家都非常開心，講到認同中華民國，相信現場絕大部分的人，認同度都比賴清德還要高，因為真正不認同中華民國的人，恐怕是賴清德自己。